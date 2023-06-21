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Какие выплаты и льготы положены учителям Ростова и Ростовской области

21 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI
Государство оказывает педагогам существенную поддержку. Учителя в школах и преподаватели колледжей имеют право на многочисленные трудовые и жилищные выплаты и компенсации. Подробнее читайте в нашем материале.

Трудовые льготы учителям

Ряд льгот для педагогов закреплен в Трудовом кодексе РФ и Федеральном законе «Об образовании в РФ». Это общефедеральные льготы, и ростовские педагоги пользуются ими наравне со своими коллегами из других регионов РФ.

Так, согласно ТК РФ для всех российских педагогов установлена сокращенная рабочая неделя — 36 часов. Напомним, общепринятая норма рабочего времени — это 40 часов в неделю. При этом ставка педагога составляет всего 18 часов — это норма трудового времени для получения полноценной зарплаты. А 36 часов — это уже две ставки. Дополнительные часы учителя могут брать в целях подработки.

Также учителя, в отличие от представителей многих других профессий, имеют право на более продолжительный отпуск. Он составляет от 42 до 56 дней. Продолжительность зависит от того, к какой категории принадлежит сотрудник образовательной организации. К примеру, педагоги-предметники в школах уходят в 56-дневный отпуск. Более подробно о категориях педагогов и положенном им отпуске можно узнать тут.

Педагоги-предметники в школах уходят в 56-дневный отпускПедагоги-предметники в школах уходят в 56-дневный отпуск
Педагоги-предметники в школах уходят в 56-дневный отпуск
Фото: 1MI

Кроме того, учителя и преподаватели могут бесплатно повышать квалификацию в рамках ДПО, посещать специальные курсы и тренинги.

Жилищные льготы для учителей Ростова в 2023 году

Законом для педагогов закреплены и льготы в отношении обеспечения жильем. Власти страны и регионов идут навстречу специалистам в этом жизненно важном вопросе.

Жилье по договору социального найма педагогам

В законе «Об образовании в РФ» прописано внеочередное право педагогических работников на жилье по соцнайму. Для этого заявителю необходимо доказать статус малоимущего гражданина (среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в Ростовской области — 14 792 рубля), который не имеет собственного жилья (либо оно является аварийным, не соответствует нормам площади и пр.). Заявление и пакет документов о признании малоимущим гражданином подается в Социальный фонд России (СФР). Это можно сделать через МФЦ. Также нужно встать на учет в городском муниципалитете как гражданину, нуждающемуся в жилье. Местная мэрия примет решение о заключении договора в установленные сроки.

Служебное жилье для учителя

Ростовская область — один из немногих российских регионов, который предоставляет педагогам служебное жилье из муниципальной собственности. Так, в 2022 году 22 ростовских педагога получили служебные квартиры в новом Суворовском микрорайоне, в доме по улице Уланской. Ключи новоселам передал мэр Ростова Алексей Логвиненко.

Ростовская область предоставляет педагогам служебное жилье из муниципальной собственностиРостовская область предоставляет педагогам служебное жилье из муниципальной собственности
Ростовская область предоставляет педагогам служебное жилье из муниципальной собственности
Фото: 1MI

«Обеспечивать работников образования жильем уже стало доброй традицией в городе. Среди новоселов не только педагоги со стажем, но и молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь», — поздравил он педагогов.

Льготная ипотека для учителей Ростова

С 1 января 2023 года на территории Ростовской области стартовал пилотный проект «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых».

«Его ключевая задача — привлечение квалифицированных кадров, их закрепление в нашем регионе. Участниками проекта становятся учителя, преподаватели и врачи, получившие с 2021 года дипломы вуза с отличием. На реализацию проекта в этом году предусмотрено 26,25 млн рублей. Выделенные средства позволят предоставить бюджетные субсидии 50 выпускникам-отличникам», — объявил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Основные условия для участия в льготной ипотечной программе — это нуждаемость в жилье и работа в государственном учреждении (школе или больнице). Тем гражданам, чьи заявки получат одобрение, будут в течение 10 лет перечислять госсубсидию, которая и позволит погашать заявленный по ипотеке 1 процент годовых.

Основные условия для участия в льготной ипотечной программе – это нуждаемость в жильеОсновные условия для участия в льготной ипотечной программе – это нуждаемость в жилье
Основные условия для участия в льготной ипотечной программе – это нуждаемость в жилье
Фото: 1MI

Коммунальные льготы для учителей

Согласно региональному закону «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области», педагоги из сельской местности имеют право на возмещение 100% затрат на услуги ЖКХ.

Для получения льготы следует подать заявление в местный муниципалитет. «Необходимо сохранять все квитанции по жилищно-коммунальным платежам и чеки, подтверждающие оплату. Если педагогический работник осуществляет оплату квитанции ЖКУ онлайн, на предоставляемом чеке обязательно должна стоять отметка банка, подтверждающая произведенную оплату», — отметили в администрации одного из районов области.

Единоразовые выплаты молодым учителям

Молодые специалисты из разных сфер, в том числе образования, как правило, вчерашние студенты, трудоустраиваемые сразу после окончания вуза и не достигшие 35 лет, могут претендовать на так называемые единовременные подъемные выплаты. Федеральное законодательство предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать размер этих выплат. Регионы с большими возможностями устанавливают существенные выплаты, чтобы простимулировать молодых сотрудников на эффективную и долгосрочную работу. К примеру, в Московской области такая выплата составляет 150 тысяч рублей.

Федеральное законодательство предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать размер выплатФедеральное законодательство предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать размер выплат
Федеральное законодательство предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать размер выплат
Фото: 1MI

«В Ростовской области такие виды материального поощрения молодых специалистов, как подъемное пособие, доплаты лицам, окончившим высшее образовательное учреждение c дипломом с отличием, не закреплены», — сообщили в администрации региона.

При этом молодые педагоги имеют право на надбавку в размере 25% от должностного оклада.

ВАЖНО!

В прошедшем учебном году в учреждения системы образования Ростова-на-Дону пришли работать почти 300 молодых специалистов. Также в рамках Года педагога и наставника руководство региона пообещало молодым педагогам стимулирующую выплату в 10 процентов от заработной платы.

Дополнительные возможности учителям Ростова и Ростовской области

В регионе многое делается для поощрения педагогов. Так, недавно мэрия заявила о ежегодной выплате в 30 тысяч рублей опытным специалистам со стажем, которые являются наставниками молодых коллег.

Недавно мэрия заявила о ежегодной выплате в 30 тысяч рублей опытным специалистам со стажемНедавно мэрия заявила о ежегодной выплате в 30 тысяч рублей опытным специалистам со стажем
Недавно мэрия заявила о ежегодной выплате в 30 тысяч рублей опытным специалистам со стажем
Фото: 1MI

«Для них же в Год педагога и наставника еще один сюрприз: конкурс профессионального мастерства „Наставник года“. Призовой фонд — полтора миллиона рублей. Формат конкурса уже в разработке», — доложил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В рамках тематического года по инициативе губернатора Ростовской области на 50% увеличен должностной оклад педагогических работников. Также пройдет ряд конкурсов на звание Лучшего учителя года региона. Денежные призы — от 30 до 500 тысяч рублей.

Льготы сельским учителям Ростовской области в 2023 году

Проект «Земский учитель» с успехом реализуется в Ростовской области уже третий год.

«Программа предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, который будет работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, городах с населением до 50 тысяч человек. Средства выделяют федеральный и региональный бюджеты. Немаловажно то, что статьи расхода полученной суммы учителя определяют самостоятельно», — сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Программа предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, который будет работать в сельских населенных пунктахПрограмма предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, который будет работать в сельских населенных пунктах
Программа предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, который будет работать в сельских населенных пунктах
Фото: 1MI

Напомним, одним из условий участия в программе является возраст — педагогу должно быть не более 55 лет. Так, в 2022 году выплату в рамках проекта получил 31 земский учитель на Дону.

Льготы учителям-пенсионерам в Ростове

Педагоги по закону могут выйти на пенсию по старости досрочно, если их стаж работы в школе, колледже или вузе составляет не менее 25 лет. В Ростовском регионе этим правом воспользовались уже 28 630 педагогов. Пенсионеры Ростова, в том числе и бывшие педагоги, имеют налоговые льготы, льготы в виде компенсации затрат на капремонт. Пожилые педагоги, живущие в сельской местности, получают компенсационные выплаты за услуги коммунальных служб.

Доплаты и стимулирующие выплаты педагогам Ростова в 2023 году

Каждый регион отдельным постановлением определяет компенсационные и стимулирующие выплаты для педагогических работников, которые субсидируются из регионального или муниципального бюджетов.

Так, педагогам положены выплаты за квалификацию:

  • при наличии первой квалификационной категории — 10 процентов;
  • при наличии высшей квалификационной категории — 25 процентов.
Педагогам положены выплаты за квалификациюПедагогам положены выплаты за квалификацию
Педагогам положены выплаты за квалификацию
Фото: 1MI

Помимо этого, выплаты назначаются за звания «народный» и «заслуженный», за проведение внутришкольных мероприятий, за подготовку к ЕГЭ, за работу в условиях повышенной опасности, за участие в конкурсах, за наставничество, за работу с трудными подростками, за занятия с абитуриентами, за проверку письменных работ и многое другое. Полный перечень с размерами доплаты (в процентах) смотрите тут. Распоряжение о выплатах подписывает директор.

Также на федеральном уровне выплаты положены учителям за классное руководство. Надбавка в этом случае составляет 5 тысяч рублей.

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