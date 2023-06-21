В законе «Об образовании в РФ» прописано внеочередное право педагогических работников на жилье по соцнайму. Для этого заявителю необходимо доказать статус малоимущего гражданина (среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в Ростовской области — 14 792 рубля), который не имеет собственного жилья (либо оно является аварийным, не соответствует нормам площади и пр.). Заявление и пакет документов о признании малоимущим гражданином подается в Социальный фонд России (СФР). Это можно сделать через МФЦ. Также нужно встать на учет в городском муниципалитете как гражданину, нуждающемуся в жилье. Местная мэрия примет решение о заключении договора в установленные сроки.