Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Трудовые льготы учителям
Ряд льгот для педагогов закреплен в Трудовом кодексе РФ и Федеральном законе «Об образовании в РФ». Это общефедеральные льготы, и ростовские педагоги пользуются ими наравне со своими коллегами из других регионов РФ.
Так, согласно ТК РФ для всех российских педагогов установлена сокращенная рабочая неделя — 36 часов. Напомним, общепринятая норма рабочего времени — это 40 часов в неделю. При этом ставка педагога составляет всего 18 часов — это норма трудового времени для получения полноценной зарплаты. А 36 часов — это уже две ставки. Дополнительные часы учителя могут брать в целях подработки.
Также учителя, в отличие от представителей многих других профессий, имеют право на более продолжительный отпуск. Он составляет от 42 до 56 дней. Продолжительность зависит от того, к какой категории принадлежит сотрудник образовательной организации. К примеру, педагоги-предметники в школах уходят в 56-дневный отпуск. Более подробно о категориях педагогов и положенном им отпуске можно узнать тут.
Кроме того, учителя и преподаватели могут бесплатно повышать квалификацию в рамках ДПО, посещать специальные курсы и тренинги.
Законом для педагогов закреплены и льготы в отношении обеспечения жильем. Власти страны и регионов идут навстречу специалистам в этом жизненно важном вопросе.
В законе «Об образовании в РФ» прописано внеочередное право педагогических работников на жилье по соцнайму. Для этого заявителю необходимо доказать статус малоимущего гражданина (среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в Ростовской области — 14 792 рубля), который не имеет собственного жилья (либо оно является аварийным, не соответствует нормам площади и пр.). Заявление и пакет документов о признании малоимущим гражданином подается в Социальный фонд России (СФР). Это можно сделать через МФЦ. Также нужно встать на учет в городском муниципалитете как гражданину, нуждающемуся в жилье. Местная мэрия примет решение о заключении договора в установленные сроки.
Ростовская область — один из немногих российских регионов, который предоставляет педагогам служебное жилье из муниципальной собственности. Так, в 2022 году 22 ростовских педагога получили служебные квартиры в новом Суворовском микрорайоне, в доме по улице Уланской. Ключи новоселам передал мэр Ростова Алексей Логвиненко.
«Обеспечивать работников образования жильем уже стало доброй традицией в городе. Среди новоселов не только педагоги со стажем, но и молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь», — поздравил он педагогов.
С 1 января 2023 года на территории Ростовской области стартовал пилотный проект «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых».
«Его ключевая задача — привлечение квалифицированных кадров, их закрепление в нашем регионе. Участниками проекта становятся учителя, преподаватели и врачи, получившие с 2021 года дипломы вуза с отличием. На реализацию проекта в этом году предусмотрено 26,25 млн рублей. Выделенные средства позволят предоставить бюджетные субсидии 50 выпускникам-отличникам», — объявил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.
Основные условия для участия в льготной ипотечной программе — это нуждаемость в жилье и работа в государственном учреждении (школе или больнице). Тем гражданам, чьи заявки получат одобрение, будут в течение 10 лет перечислять госсубсидию, которая и позволит погашать заявленный по ипотеке 1 процент годовых.
Согласно региональному закону «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области», педагоги из сельской местности имеют право на возмещение 100% затрат на услуги ЖКХ.
Для получения льготы следует подать заявление в местный муниципалитет. «Необходимо сохранять все квитанции по жилищно-коммунальным платежам и чеки, подтверждающие оплату. Если педагогический работник осуществляет оплату квитанции ЖКУ онлайн, на предоставляемом чеке обязательно должна стоять отметка банка, подтверждающая произведенную оплату», — отметили в администрации одного из районов области.
Молодые специалисты из разных сфер, в том числе образования, как правило, вчерашние студенты, трудоустраиваемые сразу после окончания вуза и не достигшие 35 лет, могут претендовать на так называемые единовременные подъемные выплаты. Федеральное законодательство предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать размер этих выплат. Регионы с большими возможностями устанавливают существенные выплаты, чтобы простимулировать молодых сотрудников на эффективную и долгосрочную работу. К примеру, в Московской области такая выплата составляет 150 тысяч рублей.
«В Ростовской области такие виды материального поощрения молодых специалистов, как подъемное пособие, доплаты лицам, окончившим высшее образовательное учреждение c дипломом с отличием, не закреплены», — сообщили в администрации региона.
При этом молодые педагоги имеют право на надбавку в размере 25% от должностного оклада.
ВАЖНО!
В прошедшем учебном году в учреждения системы образования Ростова-на-Дону пришли работать почти 300 молодых специалистов. Также в рамках Года педагога и наставника руководство региона пообещало молодым педагогам стимулирующую выплату в 10 процентов от заработной платы.
В регионе многое делается для поощрения педагогов. Так, недавно мэрия заявила о ежегодной выплате в 30 тысяч рублей опытным специалистам со стажем, которые являются наставниками молодых коллег.
«Для них же в Год педагога и наставника еще один сюрприз: конкурс профессионального мастерства „Наставник года“. Призовой фонд — полтора миллиона рублей. Формат конкурса уже в разработке», — доложил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
В рамках тематического года по инициативе губернатора Ростовской области на 50% увеличен должностной оклад педагогических работников. Также пройдет ряд конкурсов на звание Лучшего учителя года региона. Денежные призы — от 30 до 500 тысяч рублей.
Проект «Земский учитель» с успехом реализуется в Ростовской области уже третий год.
«Программа предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, который будет работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, городах с населением до 50 тысяч человек. Средства выделяют федеральный и региональный бюджеты. Немаловажно то, что статьи расхода полученной суммы учителя определяют самостоятельно», — сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Педагоги по закону могут выйти на пенсию по старости досрочно, если их стаж работы в школе, колледже или вузе составляет не менее 25 лет. В Ростовском регионе этим правом воспользовались уже 28 630 педагогов. Пенсионеры Ростова, в том числе и бывшие педагоги, имеют налоговые льготы, льготы в виде компенсации затрат на капремонт. Пожилые педагоги, живущие в сельской местности, получают компенсационные выплаты за услуги коммунальных служб.
Каждый регион отдельным постановлением определяет компенсационные и стимулирующие выплаты для педагогических работников, которые субсидируются из регионального или муниципального бюджетов.
Так, педагогам положены выплаты за квалификацию:
Помимо этого, выплаты назначаются за звания «народный» и «заслуженный», за проведение внутришкольных мероприятий, за подготовку к ЕГЭ, за работу в условиях повышенной опасности, за участие в конкурсах, за наставничество, за работу с трудными подростками, за занятия с абитуриентами, за проверку письменных работ и многое другое. Полный перечень с размерами доплаты (в процентах) смотрите тут. Распоряжение о выплатах подписывает директор.
Также на федеральном уровне выплаты положены учителям за классное руководство. Надбавка в этом случае составляет 5 тысяч рублей.