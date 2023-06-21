rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

Когда будут выпускные в Ростове-на-Дону в 2023 году

21 июня 2023, 14:04
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону выпускные для учеников 9-х и 11-х классов в 2023 году пройдут в конце июня. Когда организуют праздник для школьников и что в этот день запретят, в материале RostovGazeta.

Даты выпускных в Ростове-на-Дону

23 июня во всех учебных заведениях Ростова-на-Дону состоятся торжественные выпускные вечера для старшеклассников, окончивших 11 классов. В настоящее время у них идет период экзаменов.

Выпускники девятых классов смогут выбрать для празднования выпускного 23, 24 или 30 июня 2023 года.

Сколько стоит отметить выпускной в Ростове

Затраты, которые родители понесут на организацию выпускных балов для учеников 9 и 11 классов, сильно увеличились за последнее время. По данным Superjob, расходы на девятиклассников выросли примерно в два раза по сравнению с 2019 годом, а для одиннадцатиклассников — почти на полтора раза.

Средняя сумма, которую требуется потратить на организацию выпускного для ученика 9 класса, составляет около 10,5 тысячи рублей. Проведение мероприятий для выпускников 11 класса обходится родителям еще дороже. В этом случае расходы составляют около 16,5 тысячи рублей.

Алкоголь не будут продавать в Ростовской области в дни школьных выпускных
Узнать подробнее


По сравнению с предыдущим годом, родители стали тратить больше денег на праздники для своих детей: на 500 рублей для выпускников 9 классов и на 1,5 тысячи рублей — для выпускников 11 классов.

Сколько стоит костюм на выпускной

Средняя стоимость одежды для выпускника 9 класса составляет примерно 13,5 тысячи рублей, в то время как для ученика 11 класса она достигает 17 тысяч.

Что касается выпускниц, то на создание их образов родители тратят около 13 тысяч рублей в 9 классе и 16,5 тысячи в 11 классе.

О том, какой наряд можно подобрать к празднику, читайте в расширенном материале RostovGazeta.

Запрет на продажу алкоголя

По информации правительства региона, в дни школьных выпускных в области будет запрещена продажа алкоголя. Конкретные даты будут определены муниципалитетами.

Бизнесменам напомнили об ответственности за нарушение установленного запрета. Также власти уточнили, что ограничение не затронут предприятия общественного питания.

Материал о том, где можно отметить выпускной, читайте по ссылке.

Читайте также:
Выпускной 2022 года в Ростове-на-ДонуШкольники без выпускного и сбитый летающий шпион в новостях недели Ростова-на-ДонуРостовские психотерапевты рассказали, как отмена выпускных скажется на психике детей
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Выпускной в школе Ростова#Выпускной для школьников#Организация выпускного#Стоимость одежды#Праздник для выпускников школ#Даты выпускных#Экзамены в школе#Мероприятия в Ростове
Подпишитесь
В Ростове победили памперсного «дементора» и покрасили Дон в зеленый цвет
Сегодня, 14:37
Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать
Сегодня, 14:22
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
Сегодня, 14:13
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
Сегодня, 11:52
В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *
Сегодня, 14:02
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:50