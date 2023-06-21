Затраты, которые родители понесут на организацию выпускных балов для учеников 9 и 11 классов, сильно увеличились за последнее время. По данным Superjob, расходы на девятиклассников выросли примерно в два раза по сравнению с 2019 годом, а для одиннадцатиклассников — почти на полтора раза.



Средняя сумма, которую требуется потратить на организацию выпускного для ученика 9 класса, составляет около 10,5 тысячи рублей. Проведение мероприятий для выпускников 11 класса обходится родителям еще дороже. В этом случае расходы составляют около 16,5 тысячи рублей.