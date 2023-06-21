Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
23 июня во всех учебных заведениях Ростова-на-Дону состоятся торжественные выпускные вечера для старшеклассников, окончивших 11 классов. В настоящее время у них идет период экзаменов.
Выпускники девятых классов смогут выбрать для празднования выпускного 23, 24 или 30 июня 2023 года.
Затраты, которые родители понесут на организацию выпускных балов для учеников 9 и 11 классов, сильно увеличились за последнее время. По данным Superjob, расходы на девятиклассников выросли примерно в два раза по сравнению с 2019 годом, а для одиннадцатиклассников — почти на полтора раза.
Средняя сумма, которую требуется потратить на организацию выпускного для ученика 9 класса, составляет около 10,5 тысячи рублей. Проведение мероприятий для выпускников 11 класса обходится родителям еще дороже. В этом случае расходы составляют около 16,5 тысячи рублей.
По сравнению с предыдущим годом, родители стали тратить больше денег на праздники для своих детей: на 500 рублей для выпускников 9 классов и на 1,5 тысячи рублей — для выпускников 11 классов.
Средняя стоимость одежды для выпускника 9 класса составляет примерно 13,5 тысячи рублей, в то время как для ученика 11 класса она достигает 17 тысяч.
Что касается выпускниц, то на создание их образов родители тратят около 13 тысяч рублей в 9 классе и 16,5 тысячи в 11 классе.
О том, какой наряд можно подобрать к празднику, читайте в расширенном материале RostovGazeta.
По информации правительства региона, в дни школьных выпускных в области будет запрещена продажа алкоголя. Конкретные даты будут определены муниципалитетами.
Бизнесменам напомнили об ответственности за нарушение установленного запрета. Также власти уточнили, что ограничение не затронут предприятия общественного питания.
Материал о том, где можно отметить выпускной, читайте по ссылке.