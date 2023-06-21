rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Изображение материала

Когда включат горячую воду жителям домов в Ростове-на-Дону в июне и июле

21 июня 2023, 14:03
Фото: rostovgazeta.ru
Когда включат горячую воду жителям домов в Ростове-на-Дону в июне и июле
В Ростове-на-Дону снова перенесли сроки возобновления подачи горячей воды. Когда она появится в квартирах горожан, в материале RostovGazeta.

Когда дадут горячую воду в Ростове

Подачу горячей воды на Западном в Ростове отложили до 24 июня. Организация «Ростовские тепловые сети» вновь перенесла сроки возобновления услуги в этой части города. Местные власти сообщили жителям, что после проверки тепловых сетей принято решение о полной замене примерно 150 метров трубопровода. Работы будут продолжаться как минимум до 24 июня.

Напомним, что жители Западного в Ростове находятся без горячей воды с 14 мая. Изначально водоснабжение отключили до 7 июня, но сроки потом продлили до 12 июня.

Региональная прокуратура запустила проверку из-за отсутствия горячей воды в квартирах местных жителей. Речь идет о проверке соблюдений требований закона, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

Фото: rostovgazeta.ru

Между тем, ростовчане, оставшиеся без воды, выразили недовольство работниками на Западном. Очевидцы на улице 2-я Краснодарская засняли разрытые участки около жилых домов и на кадрах видно, что там нет рабочих.

Аналогичная ситуация наблюдается на проспекте Коммунистическом возле дома №1. Там также были вырыты пару котлованов, но рабочих найти не удалось.

Почему нет горячей воды в Ростове

Подготовку к отопительному сезону также ведет компания «Теплокоммунэнерго», ей нужно будет обслужить 169 постоянно действующих и сезонных котельных и 320 трассовых километров тепловых сетей. На данный момент подготовлены 80 котельных, что составляет 47% от общего числа.

Сейчас в работе находятся девять теплоисточников:

  • Дранко 108 «А»
  • Самаркандская 70/1
  • Казахская 78/4
  • Чехова 6-8
  • 40-лет Победы 308/5
  • Вересаева 103 «А»
  • Коммунаров 33 «А»
  • Рабочая площадь 16
  • Джапаридзе 12 «А»

Котельные по этим адресам обслуживают 132 многоквартирных дома, а работы по подготовке начались с 13 июня. Возобновить подачу горячей воды должны к 26 июня.

Даты отключения горячей воды в Ростове в июле

ООО «РТС» объявило о времени начала третьего этапа гидравлических испытаний теплосетей в Ростове на СЖМ, микрорайоне Темерник и Ворошиловском районе. Информация появилась на официальном портале компании.

Горячую воду жителям Западного в Ростове дадут не раньше 24 июня
Узнать подробнее


Согласно сообщению «Ростовских тепловых сетей», с 3 по 14 июля рабочие приступят к гидравлической опрессовке теплосетей для подготовки к отопительному сезону 2023–2024 годов. Из-за этого жители СЖМ, микрорайона Темерник и Ворошиловского района останутся без воды в течение 12 дней.

Ограничения горячего водоснабжения на СЖМ затронут улицы Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, а также проспектов Королева и Космонавтов, а также бульвара Комарова. Жители микрорайона Темерник останутся без горячей воды на улицах Лелюшенко, Миронова и Думенко. Что касается Ворошиловского района Ростова, отключения ожидаются на следующих улицах: Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, а также проспектах Нагибина и Ленина, улицах Новаторов, Врубовой и переулке Актюбинским.

Фото: rostovgazeta.ru

Если во время испытаний будут выявлены дефекты, то тогда предстоит провести ремонтные работы. Рассказать об обнаруженных недочетах, течах, размыве грунта или асфальта можно по номерам 8(863) 234-89-44 или 8(863) 287-01-90.

Добавим, что Ростовская область получит более 16 миллиардов рублей на модернизацию и строительство теплосетей и сетей водоснабжения в Ростове, Таганроге, Шахтах и еще семи районах и крупных городах.

Читайте также:
Горячую воду жителям Западного в Ростове дадут не раньше 24 июняСтало известно, когда без горячей воды останутся жители еще трех районов РостоваВ Ростове не могут вернуть горячую воду жителям, но застраивают Левобережье высотками
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Общество#Горячая вода в Ростове#Нет горячей воды в Ростове#Проблемы с горячей водой#Вода в Ростове#Даты отключения воды#График отключения воды#Остались без воды#Где вода#Что с водой#Почему нет воды#Когда будет вода#Как помыться#Проблемы ЖКХ#Жалобы на воду
Подпишитесь
В Ростове победили памперсного «дементора» и покрасили Дон в зеленый цвет
Сегодня, 14:37
Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать
Сегодня, 14:22
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
Сегодня, 14:13
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
Сегодня, 11:52
В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *
Сегодня, 14:02
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:50