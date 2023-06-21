

Согласно сообщению «Ростовских тепловых сетей», с 3 по 14 июля рабочие приступят к гидравлической опрессовке теплосетей для подготовки к отопительному сезону 2023–2024 годов. Из-за этого жители СЖМ, микрорайона Темерник и Ворошиловского района останутся без воды в течение 12 дней.



Ограничения горячего водоснабжения на СЖМ затронут улицы Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, а также проспектов Королева и Космонавтов, а также бульвара Комарова. Жители микрорайона Темерник останутся без горячей воды на улицах Лелюшенко, Миронова и Думенко. Что касается Ворошиловского района Ростова, отключения ожидаются на следующих улицах: Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, а также проспектах Нагибина и Ленина, улицах Новаторов, Врубовой и переулке Актюбинским.