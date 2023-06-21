Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Подачу горячей воды на Западном в Ростове отложили до 24 июня. Организация «Ростовские тепловые сети» вновь перенесла сроки возобновления услуги в этой части города. Местные власти сообщили жителям, что после проверки тепловых сетей принято решение о полной замене примерно 150 метров трубопровода. Работы будут продолжаться как минимум до 24 июня.
Напомним, что жители Западного в Ростове находятся без горячей воды с 14 мая. Изначально водоснабжение отключили до 7 июня, но сроки потом продлили до 12 июня.
Региональная прокуратура запустила проверку из-за отсутствия горячей воды в квартирах местных жителей. Речь идет о проверке соблюдений требований закона, по результатам которой будут приняты меры реагирования.
Между тем, ростовчане, оставшиеся без воды, выразили недовольство работниками на Западном. Очевидцы на улице 2-я Краснодарская засняли разрытые участки около жилых домов и на кадрах видно, что там нет рабочих.
Аналогичная ситуация наблюдается на проспекте Коммунистическом возле дома №1. Там также были вырыты пару котлованов, но рабочих найти не удалось.
Подготовку к отопительному сезону также ведет компания «Теплокоммунэнерго», ей нужно будет обслужить 169 постоянно действующих и сезонных котельных и 320 трассовых километров тепловых сетей. На данный момент подготовлены 80 котельных, что составляет 47% от общего числа.
Сейчас в работе находятся девять теплоисточников:
Котельные по этим адресам обслуживают 132 многоквартирных дома, а работы по подготовке начались с 13 июня. Возобновить подачу горячей воды должны к 26 июня.
ООО «РТС» объявило о времени начала третьего этапа гидравлических испытаний теплосетей в Ростове на СЖМ, микрорайоне Темерник и Ворошиловском районе. Информация появилась на официальном портале компании.
Согласно сообщению «Ростовских тепловых сетей», с 3 по 14 июля рабочие приступят к гидравлической опрессовке теплосетей для подготовки к отопительному сезону 2023–2024 годов. Из-за этого жители СЖМ, микрорайона Темерник и Ворошиловского района останутся без воды в течение 12 дней.
Ограничения горячего водоснабжения на СЖМ затронут улицы Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, а также проспектов Королева и Космонавтов, а также бульвара Комарова. Жители микрорайона Темерник останутся без горячей воды на улицах Лелюшенко, Миронова и Думенко. Что касается Ворошиловского района Ростова, отключения ожидаются на следующих улицах: Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, а также проспектах Нагибина и Ленина, улицах Новаторов, Врубовой и переулке Актюбинским.
Если во время испытаний будут выявлены дефекты, то тогда предстоит провести ремонтные работы. Рассказать об обнаруженных недочетах, течах, размыве грунта или асфальта можно по номерам 8(863) 234-89-44 или 8(863) 287-01-90.
Добавим, что Ростовская область получит более 16 миллиардов рублей на модернизацию и строительство теплосетей и сетей водоснабжения в Ростове, Таганроге, Шахтах и еще семи районах и крупных городах.