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Красная жижа, стекающая в реку в Дон в Ростове, окрасилась в болотный цвет

21 июня 2023, 10:56
Фото: читатели RostovGazeta
Красная жижа, которая стекала в Дон в Ростове, окрасилась сегодня в болотный цвет
Содержимое несанкционированного слива в реку Дон, которое вчера было ядовито красным, сегодня позеленело, сообщили RostovGazeta неравнодушные ростовчане.

Напомним, что вчера ростовчане обнаружили, как в реку Дон из трубы лилась красная жижа.

Рядом на берегу реки отдыхали горожане, и взрослые, и дети. Одни — купались, другие — ловили рыбу. Происходило это практически в центре города, недалеко от ЖК «Дзержинский».

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«Вчера на место слива непонятного вещества в Дон приезжали на лодке какие-то специалисты, изучали ситуацию», — говорят очевидцы.

Сегодня, по словам горожан, оставшаяся после вчерашнего инцидента жижа на берегу реки изменила цвет.

Красная жижа, которая вчера стекала в Дон, сегодня изменила цвет Красная жижа, которая вчера стекала в Дон, сегодня изменила цвет
Красная жижа, которая вчера стекала в Дон, сегодня изменила цвет Красная жижа, которая вчера стекала в Дон, сегодня изменила цвет
Красная жижа, которая вчера стекала в Дон, сегодня изменила цвет
Фото: читатели RostovGazeta

Ранее RostovGazeta сообщала, что городские власти прокомментировали эту ситуацию. Как сообщали СМИ, виновным в сливе пищевого красителя из трубы могло быть ООО «Дон-Пласт». Это предприятие занимается производством картонной упаковки.

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