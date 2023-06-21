Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Напомним, что вчера ростовчане обнаружили, как в реку Дон из трубы лилась красная жижа.
Рядом на берегу реки отдыхали горожане, и взрослые, и дети. Одни — купались, другие — ловили рыбу. Происходило это практически в центре города, недалеко от ЖК «Дзержинский».
«Вчера на место слива непонятного вещества в Дон приезжали на лодке какие-то специалисты, изучали ситуацию», — говорят очевидцы.
Сегодня, по словам горожан, оставшаяся после вчерашнего инцидента жижа на берегу реки изменила цвет.
Ранее RostovGazeta сообщала, что городские власти прокомментировали эту ситуацию. Как сообщали СМИ, виновным в сливе пищевого красителя из трубы могло быть ООО «Дон-Пласт». Это предприятие занимается производством картонной упаковки.