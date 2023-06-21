Спасатели объявили в Ростовской области штормовое предупреждение. Он коснется всего региона, кроме его северных районов. По прогнозам МЧС, с 14.30 мск до 16.30 мск и до 21.00 мск в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и градом. Также усилится до 23 метров в секунду и ветер.