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Ливень с градом и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую область 21 июня

21 июня 2023, 12:01
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области 21 июня
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области 21 июня, сообщили в МЧС России по региону.

Спасатели объявили в Ростовской области штормовое предупреждение. Он коснется всего региона, кроме его северных районов. По прогнозам МЧС, с 14.30 мск до 16.30 мск и до 21.00 мск в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и градом. Также усилится до 23 метров в секунду и ветер.

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Жителей региона просят проявить осторожность на фоне непогоды. В период бушевания стихии лучше воздержаться от выхода на улицу, предупреждают спасатели.

Ранее синоптики пообещали холодный июль жителям Ростовской области.

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