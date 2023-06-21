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Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 28 июня

21 июня 2023, 06:45
Фото: 1mi
В Ростовской области, согласно прогнозам, в конце июня ожидаются магнитные бури. Что ждать жителям региона и как им защититься, в материале RostovGazeta.

Когда будут магнитные бури в Ростовской области

В Ростовской области ближайшая магнитная буря ожидается в среду, 21 июня, сила которой составит три балла. Она считается слабой.

В период с 22 по 26 июня прогнозируют небольшие возмущения. Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 28 июня, ее сила составит 4 балла.

«В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость», — говорится в прогнозах.

Добавим, что в последние два дня июня магнитных бурь не прогнозируется.

Когда будут магнитные бури в июле 2023 года

Слабые магнитные бури ожидаются уже в самом начале июля, это касается 1 и 2 числа. С 3 по 7 июля должно быть все спокойно.

Зато с 7 по 8 июля вернется сильная магнитная буря, сила которой достигнет четырех баллов. С 9 по 14 числа заметных возмущений не будет.

Космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС
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В дальнейшем магнитные бури ожидаются с 15 по 18 июля, а также 24 и 25 числа. Слабая магнитная буря прогнозируется еще 28 июля.

Что известно магнитной буре

Магнитная буря — это явление, вызванное взаимодействием солнечной активности с магнитным полем Земли. Когда солнечные выбросы направлены к планете, они взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая геомагнитные возмущения, известные как магнитные бури. Они могут влиять на электрические системы и спутники.

Фото: 1MI

Все это может вызывать временные сбои в работе электрических сетей, навигационных систем и спутниковой связи.

Как магнитная буря влияет на самочувствие

Влияние магнитных бурь на самочувствие людей является предметом дискуссий и исследований.

Некоторые возможные эффекты могут включать:

  1. Головную боль;

  2. Утомляемость и сонливость во время магнитных бурь;

  3. У части людей может возникать повышенная нервозность, раздражительность и изменения настроения;

  4. Могут наблюдаться нарушения сна, такие как бессонница или беспокойный сон, связанные с магнитными бурями.

Однако важно отметить, что эти эффекты не являются универсальными и могут быть различными для каждого человека.

Как защитить себя от магнитных бурь

Для поддержания здоровья рекомендуется укреплять свою иммунную систему через здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность, хороший сон и управление стрессом.

Стоит обратить внимание на свою электронику и электрические устройства. Лучше защитить их от сильных магнитных полей, отключив или отсоединив от сети оборудование. Стоит сделать запасы источников питания, чтобы минимизировать возможные последствия сбое в электропитании.

Пребывание на свежем воздухе и на природе могут помочь снять напряжение и повысить общее самочувствие.

Важно запомнить, что каждый человек может реагировать по-разному на магнитные бури, и нет однозначного способа защититься на 100%.

Ранее космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС.

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