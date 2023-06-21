В Ростовской области, согласно прогнозам, в конце июня ожидаются магнитные бури. Что ждать жителям региона и как им защититься, в материале RostovGazeta.

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