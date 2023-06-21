Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Аксайский районный суд вынес приговор местному жителю, причинившему легкий вред здоровью полицейскому. В апреле 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, находился на берегу реки Тузлов в станице Грушевской. Туда приехала участковый, чтобы проверить, не находятся ли там браконьеры. Однако вместо этого получил два удара палкой по голове. Медики оценили последствия ударов как легкий вред здоровью.
Суд же приговор местного жителя к реальному сроку. Он отправится в колонию на четыре года. Будет ли он обжаловать приговор, пока неизвестно.
На днях в Семикаракорском районе пьяный житель Ростовской области избил полицейского, пытаясь скрыться.