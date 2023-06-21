Аксайский районный суд вынес приговор местному жителю, причинившему легкий вред здоровью полицейскому. В апреле 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, находился на берегу реки Тузлов в станице Грушевской. Туда приехала участковый, чтобы проверить, не находятся ли там браконьеры. Однако вместо этого получил два удара палкой по голове. Медики оценили последствия ударов как легкий вред здоровью.