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На 4 года уедет в колонию ударивший полицейского палкой житель Ростовской области

21 июня 2023, 13:20
Фото: 1MI
В колонию на четыре года отправится житель Ростовской области, два раза ударивший палкой по голове полицейского
В колонию на четыре года отправится житель Ростовской области, два раза ударивший палкой по голове полицейского, сообщили в пресс-службе судов региона.

Аксайский районный суд вынес приговор местному жителю, причинившему легкий вред здоровью полицейскому. В апреле 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, находился на берегу реки Тузлов в станице Грушевской. Туда приехала участковый, чтобы проверить, не находятся ли там браконьеры. Однако вместо этого получил два удара палкой по голове. Медики оценили последствия ударов как легкий вред здоровью.

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Суд же приговор местного жителя к реальному сроку. Он отправится в колонию на четыре года. Будет ли он обжаловать приговор, пока неизвестно.

На днях в Семикаракорском районе пьяный житель Ростовской области избил полицейского, пытаясь скрыться.

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#Алина Заярная#Происшествие#Суд в Ростовской области#Происшествия#Общество#Ростовская область#Семикаракорский район
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