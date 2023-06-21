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Неизвестные забросали подъезд в Батайске листовками с призывом на военную службу

21 июня 2023, 06:44
Фото: 1MI
Неизвестные забросали подъезд в Батайске листовками с призывом на военную службу
Неизвестные устроили бедлам в подъезде одного из домов в Батайске Ростовской области, забросав его сотнями листовок с призывом на военную службу, сообщает местный телеграм-канал.

Беспорядок обнаружила жительница дома №33 на улице Герцена. По данным канала «Батайск город», неизвестные разбросали пачки брошюр по коридору. По мнению очевидцев, скорее всего листовки раскидали недобросовестные распространители агитматериалов.

«А кто-то тратит деньги на эту рекламу. Зачем? Чтобы вот так замусорить подъезд?» — возмущается батайчанка.

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При этом комментаторы под постом сошлись во мнении, что им надоела подъездная реклама.

Ранее, перед Днем Победы, полицейские в Ростове очистили остановки от проукраинских листовок.

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