Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Беспорядок обнаружила жительница дома №33 на улице Герцена. По данным канала «Батайск город», неизвестные разбросали пачки брошюр по коридору. По мнению очевидцев, скорее всего листовки раскидали недобросовестные распространители агитматериалов.
«А кто-то тратит деньги на эту рекламу. Зачем? Чтобы вот так замусорить подъезд?» — возмущается батайчанка.
При этом комментаторы под постом сошлись во мнении, что им надоела подъездная реклама.
Ранее, перед Днем Победы, полицейские в Ростове очистили остановки от проукраинских листовок.