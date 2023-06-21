rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Изображение материала

Неизвестный в Батайске изнасиловал годовалого кота Фуфика

21 июня 2023, 16:06
Фото: 1MI
Неизвестный зоофил изнасиловал в Батайске кота Фуфика
Неизвестный зоофил изнасиловал в Батайске кота Фуфика, о жутком инциденте журналистам рассказала хозяйка животного.

В Батайске неизвестный изнасиловал годовалого кота Фуфика. Инцидент произошел 13 июня в СНТ «Труд». Хозяйка кота рассказала Donday, что с утра выпустила питомца на улицу погулять. После обеда измученное животное вернулось и жалобно мяукало. Из-под хвоста у него текла кровь.

В ветеринарной клинике врачи прооперировали Фуфика и пришли к выводу, что повреждения кот получил в результате изнасилования «небольшим продолговатым гладким предметом, похожим на половой орган».

«Капканы и клетка»: в Мясниковском районе живодер жестоко убивает собак
Узнать подробнее

Сейчас коту предстоит долгое восстановление, врачи буквально собрали заново его кишку. Фуфик постоянно ходит с памперсом.

Хозяйка питомца обратилась в полицию. Однако там не уверены, будут ли возбуждать уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее живодеры содрали с собаки шкуру и бросили умирать рядом с подъездом в Ростове.

Читайте также:
Живодеры содрали с собаки шкуру и бросили умирать рядом с подъездом в РостовеИтоги недели: в Ростовской области осудили экс-министра и поймали подростка-живодераМать 14-летнего блогера-живодера наказали в Ростовской области
#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Батайск#Ростовская область#18+#Животные в Ростовской области#Живодер в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростове победили памперсного «дементора» и покрасили Дон в зеленый цвет
Сегодня, 14:37
Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать
Сегодня, 14:22
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
Сегодня, 14:13
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
Сегодня, 11:52
В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *
Сегодня, 14:02
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:50