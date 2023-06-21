Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В Батайске неизвестный изнасиловал годовалого кота Фуфика. Инцидент произошел 13 июня в СНТ «Труд». Хозяйка кота рассказала Donday, что с утра выпустила питомца на улицу погулять. После обеда измученное животное вернулось и жалобно мяукало. Из-под хвоста у него текла кровь.
В ветеринарной клинике врачи прооперировали Фуфика и пришли к выводу, что повреждения кот получил в результате изнасилования «небольшим продолговатым гладким предметом, похожим на половой орган».
Сейчас коту предстоит долгое восстановление, врачи буквально собрали заново его кишку. Фуфик постоянно ходит с памперсом.
Хозяйка питомца обратилась в полицию. Однако там не уверены, будут ли возбуждать уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
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