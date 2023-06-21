В Батайске неизвестный изнасиловал годовалого кота Фуфика. Инцидент произошел 13 июня в СНТ «Труд». Хозяйка кота рассказала Donday, что с утра выпустила питомца на улицу погулять. После обеда измученное животное вернулось и жалобно мяукало. Из-под хвоста у него текла кровь.