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Николай Мирошниченко из Ростовской области вызвал огонь ВСУ на себя и спас товарищей

21 июня 2023, 05:40
Фото: 1MI
Николай Мирошниченко из Ростовской области вызвал огонь ВСУ на себя и спас товарищей
В ходе специальной военной операции на Украине погиб 23-летний житель Ростовской области Николай Мирошниченко, который отдал свою жизнь, защищая своего младшего брата и товарищей, пишет «Блокнот Таганрог».

30 октября 2022 года Николай вместе со своим младшим братом был мобилизован и отправлен на военную службу. Он родом из села Новобессергеневка в Неклиновском районе Ростовской области. Трагически, молодой человек погиб 10 июня 2023 года.

Выполняя боевое задание Николай пожертвовал своей жизнью ради товарищей. Он пошел на штурм, чтобы вывести свою группу из окружения и взял на себя огонь противника, установив пулеметный расчет под своим контролем. Боец занял удобную позицию и сопровождал свою группу, пока они уходили, создавая безопасный коридор для их эвакуации. Однако его жизнь оборвалась пулей снайпера, поразившей его в голову. Он погиб на глазах своего брата и товарищей.

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Тело Николая будет передано родственникам для похорон. Дома у него осталась супруга.

Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется.

Ранее другой боец, 27-летний хоккеист Николай Черняга из Ростовской области, получил смертельное ранение в зоне СВО.

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