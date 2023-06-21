Выполняя боевое задание Николай пожертвовал своей жизнью ради товарищей. Он пошел на штурм, чтобы вывести свою группу из окружения и взял на себя огонь противника, установив пулеметный расчет под своим контролем. Боец занял удобную позицию и сопровождал свою группу, пока они уходили, создавая безопасный коридор для их эвакуации. Однако его жизнь оборвалась пулей снайпера, поразившей его в голову. Он погиб на глазах своего брата и товарищей.