Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»

Можно сэкономить и больше, если успеть купить двухкомнатную квартиру в III этапе строительства. В ее стоимость уже включены плиточные и малярные работы, установка сантехники и освещения, монтаж потолков и дверей, а также укладка ламината. Затраты на материалы и оплату работ позволяют сэкономить более 1,5 млн и переехать в короткие сроки. Но это предложение также ограничено.