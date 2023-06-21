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Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»

21 июня 2023, 08:50
Фото: ГК "Альянс"
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
О старте финальных продаж последних квартир в ЖК «Измаильский экоквартал» объявил застройщик комплекса ГК «Альянс».

Комплекс занимает первое место по потребительским качествам среди новостроек региона в рейтинге портала ЕРЗ.РФ. Застройщик подготовил подарки для будущих субственников последних квартир: квартиры с отделкой white box и ремонтом «под ключ», а также сертификаты на мебель и технику.

Из 466 жилых комплекса региона представленых в рейтинге Единого ресурса застройщиков РФ, «Измаильский экоквартал» набрал 45,8 балла, более чем по 130 параметрам. Ведь особое внимание здесь уделяется качеству строительства, используемым материалам и благоустройству придомовых территорий. И сегодня это лучший результат в регионе.

На данный момент в ЖК «Измаильский экоквартал» завершается строительство третьей очереди. В комплексе осталось 37 квартир площадью от 41 до 120 кв. м., сдача запланирована на 3 кв. 2023 года.

Отделка white box от застройщика

В настоящее время в спецпредложении участвует последняя однокомнатная квартира в сданном доме. Отделка white box — это хороший вариант для тех, кто хочет ускорить процесс переезда и реализовать собственный дизайн-проект. Здесь выполнена предчистовая отделка, проведены коммуникации, что позволяет сэкономить собственнику минимум 500 тысяч рублей.

Квартира с ремонтом «под ключ» в подарок

Можно сэкономить и больше, если успеть купить двухкомнатную квартиру в III этапе строительства. В ее стоимость уже включены плиточные и малярные работы, установка сантехники и освещения, монтаж потолков и дверей, а также укладка ламината. Затраты на материалы и оплату работ позволяют сэкономить более 1,5 млн и переехать в короткие сроки. Но это предложение также ограничено.

Сертификаты на технику и мебель

Стильную и уютную обстановку в новой квартире создадут подарочные сертификаты на мебель или технику от застройщика. Подарки распространяются на покупателей 3х-комнатных квартир в тех подъездах, которые уже введены в эксплуатацию.

Стоит напомнить, что ЖК «Измаильский экоквартал» представляет собой 9 подъездов высотой от 10 до 14 этажей на 416 квартир. На каждом этаже располагается от 2 до 5 квартир. В жилом комплексе трехметровые потолки и панорамное остекление, которое наполняет пространство квартир воздухом и светом, а рядом находится зеленая роща — идеальное место для прогулок.

Все квартиры сдаются с индивидуальным отоплением и черновой отделкой, которая включает профессиональную шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен.

Для удобства жильцов в доме есть кладовые помещения, колясочные на первом этаже, подземный паркинг с лифтом, соединяющим жилую зону и парковочные места, а для автомобилей гостей предусмотрена зона по периметру домов.

На территории комплекса расположены игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и спорта, а также фонтан. Озеленение выполнено с учетом смены сезонов. Узнать подробности условий и вариантов для покупки квартир можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.

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#Елена Янкевич
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