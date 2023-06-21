Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Комплекс занимает первое место по потребительским качествам среди новостроек региона в рейтинге портала ЕРЗ.РФ. Застройщик подготовил подарки для будущих субственников последних квартир: квартиры с отделкой white box и ремонтом «под ключ», а также сертификаты на мебель и технику.
Из 466 жилых комплекса региона представленых в рейтинге Единого ресурса застройщиков РФ, «Измаильский экоквартал» набрал 45,8 балла, более чем по 130 параметрам. Ведь особое внимание здесь уделяется качеству строительства, используемым материалам и благоустройству придомовых территорий. И сегодня это лучший результат в регионе.
На данный момент в ЖК «Измаильский экоквартал» завершается строительство третьей очереди. В комплексе осталось 37 квартир площадью от 41 до 120 кв. м., сдача запланирована на 3 кв. 2023 года.
В настоящее время в спецпредложении участвует последняя однокомнатная квартира в сданном доме. Отделка white box — это хороший вариант для тех, кто хочет ускорить процесс переезда и реализовать собственный дизайн-проект. Здесь выполнена предчистовая отделка, проведены коммуникации, что позволяет сэкономить собственнику минимум 500 тысяч рублей.
Можно сэкономить и больше, если успеть купить двухкомнатную квартиру в III этапе строительства. В ее стоимость уже включены плиточные и малярные работы, установка сантехники и освещения, монтаж потолков и дверей, а также укладка ламината. Затраты на материалы и оплату работ позволяют сэкономить более 1,5 млн и переехать в короткие сроки. Но это предложение также ограничено.
Стильную и уютную обстановку в новой квартире создадут подарочные сертификаты на мебель или технику от застройщика. Подарки распространяются на покупателей 3х-комнатных квартир в тех подъездах, которые уже введены в эксплуатацию.
Стоит напомнить, что ЖК «Измаильский экоквартал» представляет собой 9 подъездов высотой от 10 до 14 этажей на 416 квартир. На каждом этаже располагается от 2 до 5 квартир. В жилом комплексе трехметровые потолки и панорамное остекление, которое наполняет пространство квартир воздухом и светом, а рядом находится зеленая роща — идеальное место для прогулок.
Все квартиры сдаются с индивидуальным отоплением и черновой отделкой, которая включает профессиональную шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен.
Для удобства жильцов в доме есть кладовые помещения, колясочные на первом этаже, подземный паркинг с лифтом, соединяющим жилую зону и парковочные места, а для автомобилей гостей предусмотрена зона по периметру домов.
На территории комплекса расположены игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и спорта, а также фонтан. Озеленение выполнено с учетом смены сезонов. Узнать подробности условий и вариантов для покупки квартир можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.
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