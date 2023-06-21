Президент Кипра: оружие Украине передано не будет

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
По словам Христодулидиса, стратегической целью руководства Кипра является увеличение расходов на оборону и максимальное укрепление обороноспособности страны, а также достижение уровня 2% ВВП. Об этом пишет издание 360tv.ru.
Ранее кабинет Никоса Анастасиадиса обсуждал возможность передачи оружия Украине с западными партнерами, однако данная тема не была подробно рассмотрена из-за положения Кипра как оккупированной страны.