Президент Кипра: оружие Украине передано не будет

Президентом республики Кипр Никос Христодулидис сделано заявление о том, что власти страны не собираются передавать свое оружие Украине. Он отметил, что государство находится под оккупацией и не может предпринимать действия, которые оставят его незащищенным.