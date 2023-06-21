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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Президент Кипра: оружие Украине передано не будет

21 июня 2023, 08:36
Президентом республики Кипр Никос Христодулидис сделано заявление о том, что власти страны не собираются передавать свое оружие Украине. Он отметил, что государство находится под оккупацией и не может предпринимать действия, которые оставят его незащищенным.

По словам Христодулидиса, стратегической целью руководства Кипра является увеличение расходов на оборону и максимальное укрепление обороноспособности страны, а также достижение уровня 2% ВВП. Об этом пишет издание 360tv.ru.

Ранее кабинет Никоса Анастасиадиса обсуждал возможность передачи оружия Украине с западными партнерами, однако данная тема не была подробно рассмотрена из-за положения Кипра как оккупированной страны.

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