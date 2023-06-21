По словам другого депутата, подписавшие обращение — группа местных жителей, чьи интересы затрагиваются в ходе реализации проекта. Однако таких людей, дескать, было бы на порядок больше, если бы автотрасса проходила по Всесоюзной улице. Он также заверил, что компенсационное озеленение предусматривает высадку в 3 раза больше сносимых насаждений.