Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В ходе заседания Гордумы и обсуждения вопроса о строительстве Западной хорды представитель партии КПРФ заявил, что накануне получил еще одно обращение от местных жителей, выступающих против автомагистрали в утвержденном варианте. Всего документ подписали 140 ростовчан, которые считают, что дорога должна пролегать так, чтобы не изменялась граница городских лесов.
По словам другого депутата, подписавшие обращение — группа местных жителей, чьи интересы затрагиваются в ходе реализации проекта. Однако таких людей, дескать, было бы на порядок больше, если бы автотрасса проходила по Всесоюзной улице. Он также заверил, что компенсационное озеленение предусматривает высадку в 3 раза больше сносимых насаждений.
Напомним, что в Ростове-на-Дону для строительства Западной хорды был принят вариант прохождения дороги, примыкающий к транспортной развязке на 9-м километре федеральной автодороги А-280, и проходящий через Доватора до Портовой со строительством моста и обходом охранной зоны Кумженского мемориала.
Ранее сообщалось, что в Ростове участок от улицы Доватора до Западной хорды расширят до четырех полос.