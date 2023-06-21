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Против строительства Западной хорды выступили 140 жителей Ростова

21 июня 2023, 06:05
Фото: 1MI
Против строительства Западной хорды выступили 140 жителей Ростова
Больше сотни жителей Ростова-на-Дону подписали обращение против строительства Западной хорды в утвержденных границах, тему обсудили на заседании городской Думы 20 июня.

В ходе заседания Гордумы и обсуждения вопроса о строительстве Западной хорды представитель партии КПРФ заявил, что накануне получил еще одно обращение от местных жителей, выступающих против автомагистрали в утвержденном варианте. Всего документ подписали 140 ростовчан, которые считают, что дорога должна пролегать так, чтобы не изменялась граница городских лесов.

По словам другого депутата, подписавшие обращение — группа местных жителей, чьи интересы затрагиваются в ходе реализации проекта. Однако таких людей, дескать, было бы на порядок больше, если бы автотрасса проходила по Всесоюзной улице. Он также заверил, что компенсационное озеленение предусматривает высадку в 3 раза больше сносимых насаждений.

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Напомним, что в Ростове-на-Дону для строительства Западной хорды был принят вариант прохождения дороги, примыкающий к транспортной развязке на 9-м километре федеральной автодороги А-280, и проходящий через Доватора до Портовой со строительством моста и обходом охранной зоны Кумженского мемориала.

Ранее сообщалось, что в Ростове участок от улицы Доватора до Западной хорды расширят до четырех полос.

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