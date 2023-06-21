Российский ветеринар рассказал о редком «голубе-мутанте» из Британии

«То, что удивляет всех сейчас, было известно любому советскому школьнику. Это порода дутыш. Конечно, он может быть немного необычен, и здесь либо действительно немного фотошопа добавили, либо произошла мутация даже для дутыша. Такие голуби действительно есть. Их специально выводили, и порода довольно распространенная. В России тоже такие имеются. Признаки породы закрепляются, а данная птица просто более яркими признаками своего вида обладает», — заключил специалист.