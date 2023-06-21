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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Российский ветеринар рассказал о редком «голубе-мутанте» из Британии

21 июня 2023, 15:14
По мнению ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, попавший на видео в Великобритании «голубь-мутант» является представителем породы дутыш.

В беседе с журналистами NEWS.ru экспрет рассказал, что подобный вид голубей достаточно распространен, в том числе и в России. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что птицы из видеоролика могут присутствовать определенные мутации.

«То, что удивляет всех сейчас, было известно любому советскому школьнику. Это порода дутыш. Конечно, он может быть немного необычен, и здесь либо действительно немного фотошопа добавили, либо произошла мутация даже для дутыша. Такие голуби действительно есть. Их специально выводили, и порода довольно распространенная. В России тоже такие имеются. Признаки породы закрепляются, а данная птица просто более яркими признаками своего вида обладает», — заключил специалист.

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