Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Артем Белков рассказал, что самой частой причиной несчастных случаев на воде в Ростовской области становятся сильные донские течения. Он посоветовал не заходить в воду тем, кто не умеет плавать без надувных жилетов или нарукавников.
«Круги и матрасы при течении бесполезны. Человек просто высказывает из них и может попасть в ещё большую западню, если погонится за ускользающим по течению матрасом», — предупредил спасатель.
Белков добавил, что купаться стоит только там, где это разрешено и установлены спасательные вышки.
«Тонущий человек будет как-бы стоять в воде вертикально, размахивать руками и пытаться кричать. Обратите на него внимание спасателей. Не идите спасать его самостоятельно без спасательного жилета», — говорит спасатель.
Он советует утопающим, которых затянуло подводное течение или водоворот набрать побольше воздуха, резко нырнуть и сильно оттолкнуться ногами от дна.
«Также бесполезно бороться с течением. Плывите, следуя ему, по диагонали в сторону берега. Не тратьте силы, плывя против», — рассказывает Белков.
Ранее RostovGazeta писала о том, что два ребенка утонули в Ростове в водоемах за один день 18 июня.