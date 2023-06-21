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Ростовский спасатель Белков объяснил, как не утонуть в водоемах в Ростовской области

21 июня 2023, 08:07
Фото: https://ru.freepik.com/
Напомним, в июне в Ростовской области утонули три человека.

Артем Белков рассказал, что самой частой причиной несчастных случаев на воде в Ростовской области становятся сильные донские течения. Он посоветовал не заходить в воду тем, кто не умеет плавать без надувных жилетов или нарукавников.

«Круги и матрасы при течении бесполезны. Человек просто высказывает из них и может попасть в ещё большую западню, если погонится за ускользающим по течению матрасом», — предупредил спасатель.

Белков добавил, что купаться стоит только там, где это разрешено и установлены спасательные вышки.

В Ростове утонул четырехлетний мальчик на пляже Каррера 18 июня
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«Тонущий человек будет как-бы стоять в воде вертикально, размахивать руками и пытаться кричать. Обратите на него внимание спасателей. Не идите спасать его самостоятельно без спасательного жилета», — говорит спасатель.

Он советует утопающим, которых затянуло подводное течение или водоворот набрать побольше воздуха, резко нырнуть и сильно оттолкнуться ногами от дна.

«Также бесполезно бороться с течением. Плывите, следуя ему, по диагонали в сторону берега. Не тратьте силы, плывя против», — рассказывает Белков.

Ранее RostovGazeta писала о том, что два ребенка утонули в Ростове в водоемах за один день 18 июня.

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