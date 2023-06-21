Ростовскую область накроет ливнем и шквалистым ветром 21 июня

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Метеорологи рассказали, что в среду, 21 июня, в течение суток и до утра 22 июня ожидается пасмурная погода, которая будет сменяться кратковременными дождям, ливнями и грозой. В течение суток в регионе будет дуть порывистый ветер скоростью до 14 метров в секунду, ночная температура будет колебаться от +10 до +20 градусов, а днем воздух прогреется до +24 — 32 градусов.
В четверг, 22 июня, неблагоприятная погода сохранится до второй половины дня, а до тех пор из-за дождей в Ростовской области ожидается небольшое похолодание до +10 — 13 градусов ночью и +20 — 25 градусов днем.
Ранее в гидрометцентре рассказали, какие температуры ожидают дончан в июле и августе 2023 года.