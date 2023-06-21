Ростовскую область накроет ливнем и шквалистым ветром 21 июня

Метеорологи рассказали, что в среду, 21 июня, в течение суток и до утра 22 июня ожидается пасмурная погода, которая будет сменяться кратковременными дождям, ливнями и грозой. В течение суток в регионе будет дуть порывистый ветер скоростью до 14 метров в секунду, ночная температура будет колебаться от +10 до +20 градусов, а днем воздух прогреется до +24 — 32 градусов.