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Ростовскую область накроет ливнем и шквалистым ветром 21 июня

21 июня 2023, 05:40
Фото: 1MI
Ростовскую область накроет ливнем и шквалистым ветров 21 июня
В Ростовской области синоптики прогнозируют дожди с грозой, ливнями и порывистым ветром 21 июня, об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Метеорологи рассказали, что в среду, 21 июня, в течение суток и до утра 22 июня ожидается пасмурная погода, которая будет сменяться кратковременными дождям, ливнями и грозой. В течение суток в регионе будет дуть порывистый ветер скоростью до 14 метров в секунду, ночная температура будет колебаться от +10 до +20 градусов, а днем воздух прогреется до +24 — 32 градусов.

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В четверг, 22 июня, неблагоприятная погода сохранится до второй половины дня, а до тех пор из-за дождей в Ростовской области ожидается небольшое похолодание до +10 — 13 градусов ночью и +20 — 25 градусов днем.

Ранее в гидрометцентре рассказали, какие температуры ожидают дончан в июле и августе 2023 года.

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