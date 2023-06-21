Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Во вторник, 20 июня, Арбитражный суд СКФО вынес решение удовлетворить жалобу ГК «АСВ» на судебный акт апелляции, чтобы взыскать с бывшего руководства ООО КБ «Кредит Экспресс» убытки на общую сумму 203,9 миллиона рублей.
Ответчиками в суде выступили экс-директор Алла Кабанова, член дирекции Мария Антонова и руководитель московского филиала Елена Чуева, которым предстоит выплатить убытки из-за выдачи банком невозвратных кредитов как физлицам, так и юрлицам.
Напомним, банк признали банкротом весной 2018 года из-за снижения собственного капитала, что создало угрозу средствам кредиторов и вкладчиков. Страховые выплаты банка составили более 1,2 миллиарда рублей, и эта сумма до сих пор не погашена. Более того, «Кредит Экспресс» должен был рассчитаться с долгами еще два года назад, но этого так и не произошло.