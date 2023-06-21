Напомним, банк признали банкротом весной 2018 года из-за снижения собственного капитала, что создало угрозу средствам кредиторов и вкладчиков. Страховые выплаты банка составили более 1,2 миллиарда рублей, и эта сумма до сих пор не погашена. Более того, «Кредит Экспресс» должен был рассчитаться с долгами еще два года назад, но этого так и не произошло.