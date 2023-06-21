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С экс-руководства ростовского банка-банкрота хотят взыскать 203 млн рублей убытков

21 июня 2023, 10:15
Фото: 1MI
С экс-руководства ростовского банка-банкрота хотят взыскать 203 млн рублей убытков
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа определил взыскать с бывших руководителей разорившегося ростовского банка «Кредит Экспресс» 203 миллиона рублей убытков, сведения об этом опубликовали на портале государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Во вторник, 20 июня, Арбитражный суд СКФО вынес решение удовлетворить жалобу ГК «АСВ» на судебный акт апелляции, чтобы взыскать с бывшего руководства ООО КБ «Кредит Экспресс» убытки на общую сумму 203,9 миллиона рублей.

Ответчиками в суде выступили экс-директор Алла Кабанова, член дирекции Мария Антонова и руководитель московского филиала Елена Чуева, которым предстоит выплатить убытки из-за выдачи банком невозвратных кредитов как физлицам, так и юрлицам.

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Напомним, банк признали банкротом весной 2018 года из-за снижения собственного капитала, что создало угрозу средствам кредиторов и вкладчиков. Страховые выплаты банка составили более 1,2 миллиарда рублей, и эта сумма до сих пор не погашена. Более того, «Кредит Экспресс» должен был рассчитаться с долгами еще два года назад, но этого так и не произошло.

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