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Сельский квест проведут в Ростовской области для развития агротуризма

21 июня 2023, 17:21
Фото: Правительство Ростовской области
Сельский квест проведут под Таганрогом для развития в регионе агротуризма
Сельский квест проведут под Таганрогом для развития в регионе агротуризма, сообщили в правительстве Ростовской области.

В пятницу, 23 июня, в хуторе Петровском Неклиновского района пройдет сельскохозяйственный квест «От зерна к хлебу». Мероприятие направлено на популяризацию агротуризма в Ростовской области.

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Участников квеста разделят на команды. В процессе игры они будут соревноваться в конкурсах на скорость и знания о различных этапах изготовления хлеба. Сами этапы квеста пройдут в производственных помещения: ангаре с зерном, мельнице и пекарне.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области разработают карту сельхозземель за 327 миллионов рублей.

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