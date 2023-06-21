Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
В пятницу, 23 июня, в хуторе Петровском Неклиновского района пройдет сельскохозяйственный квест «От зерна к хлебу». Мероприятие направлено на популяризацию агротуризма в Ростовской области.
Участников квеста разделят на команды. В процессе игры они будут соревноваться в конкурсах на скорость и знания о различных этапах изготовления хлеба. Сами этапы квеста пройдут в производственных помещения: ангаре с зерном, мельнице и пекарне.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области разработают карту сельхозземель за 327 миллионов рублей.