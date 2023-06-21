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Posted 21 июня 2023, 11:50

Published 21 июня 2023, 11:50

Modified 21 июня 2023, 11:52

Updated 21 июня 2023, 11:52

В Ростове на спортивной площадке во время игры в футбол задержали несколько мигрантов

Силовики нагрянули на футбольный матч в Ростове из-за игроков-мигрантов

21 июня 2023, 11:50
Фото: 1MI. В Ростове на спортивной площадке во время игры в футбол задержали несколько мигрантов
В Ростове на спортивной площадке во время игры в футбол задержали несколько мигрантов без гражданства, рассказали в соцсетях очевидцы.

В микрорайоне Темерник в Ростове во время игры в футбол задержали мигрантов. Очевидцы утверждают, что у приезжих из Средней Азии не было гражданства и каких-либо других документов, подтверждающих личность и право на проживание.

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Несколько десятков мужчин погрузили в две патрульные машины и увезли в отдел для выяснения обстоятельств.

В самом МВД инцидент пока никак не комментировали.

Ранее жители Каменки в Ростове записали видео-обращение, в котором пожаловались на беззаконие, происходящее на улице Ташкентской из-за мигрантов. По словам ростовчан, мигранты блокируют дороги, справляют нужду прямо на улице и шумят по ночам. На просьбы местных жителей разобраться с проблемой компетентные органы не реагируют уже десять лет.

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