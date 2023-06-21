Силовики нагрянули на футбольный матч в Ростове из-за игроков-мигрантов

Posted 21 июня 2023, 11:50
Published 21 июня 2023, 11:50
Modified 21 июня 2023, 11:52
Updated 21 июня 2023, 11:52
В микрорайоне Темерник в Ростове во время игры в футбол задержали мигрантов. Очевидцы утверждают, что у приезжих из Средней Азии не было гражданства и каких-либо других документов, подтверждающих личность и право на проживание.
Несколько десятков мужчин погрузили в две патрульные машины и увезли в отдел для выяснения обстоятельств.
В самом МВД инцидент пока никак не комментировали.
Ранее жители Каменки в Ростове записали видео-обращение, в котором пожаловались на беззаконие, происходящее на улице Ташкентской из-за мигрантов. По словам ростовчан, мигранты блокируют дороги, справляют нужду прямо на улице и шумят по ночам. На просьбы местных жителей разобраться с проблемой компетентные органы не реагируют уже десять лет.