Следком подозревает, что ростовского активиста Березикова довели до самоубийства

Posted 21 июня 2023, 16:58
Published 21 июня 2023, 16:58
Modified 21 июня 2023, 17:23
Updated 21 июня 2023, 17:23
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту гибели в ростовском спецприемнике активиста Анатолия Березикова. Его тело нашли в камере 14 июня. Там он содержался под административным арестом за мелкое хулиганство.
RTVI пишет, что причиной смерти Березикова стала «механическая асфиксия». В МВД заявили, что активист покончил собой. Теперь же точные обстоятельства его смерти установят следователи.
Официального подтверждения информации издания не поступало.
Адвокат Березикова рассказала, что он подвергался пыткам и давлению в СИЗО. На его теле она видела следы от электрошокера. А сам он ей якобы говорил, что не собирается сводить счеты с жизнью.