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Следком подозревает, что ростовского активиста Березикова довели до самоубийства

21 июня 2023, 16:58
Фото: 1MI
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели в ростовском СИЗО активиста Анатолия Березикова

СК возбудил дело по факту смерти ростовского активиста Березикова в спецприемнике

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели в ростовском спецприемнике активиста Анатолия Березикова, пишут федеральные СМИ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту гибели в ростовском спецприемнике активиста Анатолия Березикова. Его тело нашли в камере 14 июня. Там он содержался под административным арестом за мелкое хулиганство.

Защитники Березикова считают, что активист подвергся пыткам в спецприемнике Ростова
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RTVI пишет, что причиной смерти Березикова стала «механическая асфиксия». В МВД заявили, что активист покончил собой. Теперь же точные обстоятельства его смерти установят следователи.

Официального подтверждения информации издания не поступало.

Адвокат Березикова рассказала, что он подвергался пыткам и давлению в СИЗО. На его теле она видела следы от электрошокера. А сам он ей якобы говорил, что не собирается сводить счеты с жизнью.

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