Также 22 июня с 4 часов утра на территории музея «Самбекские высоты» пройдет цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. В этот скорбный для всей страны день в Ростовской области в 12.15 мск запланирована «Минута молчания» в память о павших на поле боя земляках.