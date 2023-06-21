Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Сегодня в 20.00 мск на территории Аксайского военно-исторического музея прошла акция «Свеча памяти». Посетители музея зажгли сотни свечей рядом с портретами местных жителей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также собравшиеся почли их память минутой молчания.
Также 22 июня с 4 часов утра на территории музея «Самбекские высоты» пройдет цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. В этот скорбный для всей страны день в Ростовской области в 12.15 мск запланирована «Минута молчания» в память о павших на поле боя земляках.
Ранее ростовские поисковики попросили Путина установить единый День памяти жертв геноцида.