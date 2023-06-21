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Сотни свечей зажгли в Ростовской области в память о погибших в ВОВ земляках

21 июня 2023, 17:10
Фото: 1MI
Акция "Свеча памяти" прошла в Ростовской области 21 июня

Акция «Свеча памяти» прошла в Ростовской области 21 июня

Акция «Свеча памяти» прошла в Ростовской области в память о погибших в Великой Отечественной войне, рассказали в правительстве региона.

Сегодня в 20.00 мск на территории Аксайского военно-исторического музея прошла акция «Свеча памяти». Посетители музея зажгли сотни свечей рядом с портретами местных жителей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также собравшиеся почли их память минутой молчания.

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Также 22 июня с 4 часов утра на территории музея «Самбекские высоты» пройдет цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. В этот скорбный для всей страны день в Ростовской области в 12.15 мск запланирована «Минута молчания» в память о павших на поле боя земляках.

Ранее ростовские поисковики попросили Путина установить единый День памяти жертв геноцида.

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