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Стал известен ущерб от действий экс-главы ЖКХ Ростовской области Андрея Майера

21 июня 2023, 19:05
Фото: Правительство Ростовской области
Ущерб от действий экс-министра ЖКХ Ростовской области оценили в 298 миллионов рублей
Ущерб от действий экс-министра ЖКХ Ростовской области оценили в 298 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд арестовал бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. В СИЗО он пробудет до 20 июля. В его деле вскрылось 11 новых эпизодов.

Они связаны с благоустройством общественных территорий в 2019 году. Майер, будучи министром, дал указание своим подчиненным составить заявки на получение от министерства финансов субсидий. Деньги должны были пойти на благоустройство объектов в Ростове-на-Дону, Егорлыкском, Аксайском, Мясниковском районах, Новошахтинске, Неклиновском район и других.

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера арестовали до 20 июля
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Следователи полагают, что условия для финансирования проектов благоустройства создавались искусственно. Из-за этого деньги из бюджета региона были перерасходованы. Ущерб от действий Майера оценивается в 298 миллионов рублей.

Напомним, Майера задержали вчера прямо на выходе из СИЗО. У него истекал срок наказания. Ранее он был приговорен Кировским судом Ростова к трем годам и пяти месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области.

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