Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Суд арестовал бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. В СИЗО он пробудет до 20 июля. В его деле вскрылось 11 новых эпизодов.
Они связаны с благоустройством общественных территорий в 2019 году. Майер, будучи министром, дал указание своим подчиненным составить заявки на получение от министерства финансов субсидий. Деньги должны были пойти на благоустройство объектов в Ростове-на-Дону, Егорлыкском, Аксайском, Мясниковском районах, Новошахтинске, Неклиновском район и других.
Следователи полагают, что условия для финансирования проектов благоустройства создавались искусственно. Из-за этого деньги из бюджета региона были перерасходованы. Ущерб от действий Майера оценивается в 298 миллионов рублей.
Напомним, Майера задержали вчера прямо на выходе из СИЗО. У него истекал срок наказания. Ранее он был приговорен Кировским судом Ростова к трем годам и пяти месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области.