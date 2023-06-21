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Posted 21 июня 2023, 18:00

Published 21 июня 2023, 18:00

Modified 21 июня 2023, 18:02

Updated 21 июня 2023, 18:02

Стали известны подробности новых эпизодов дела главы ЖКХ Ростовской области Майера

21 июня 2023, 18:00
Новые эпизоды дела в отношении экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера включают многомиллионные хищения, сообщили в пресс-службе судов региона.

Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера арестовали до 20 июля. В его деле о превышении должностных полномочий вспылили 11 ранее не раскрытых эпизодов.

В пресс-службе судов региона рассказали, что в 2019 году Майер дал указание подчиненным составить заявки на получение от министерства финансов Ростовской области многомиллионных субсидий на благоустройство общественных территорий в нескольких районах. Среди них Егорлыкский, Аксайский, Мясниковский, Неклиновский, Целинский районы, а также Ростов-на-Дону, Новошахтинск и другие.

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера арестовали до 20 июля
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Однако условия для финансирования проектов были созданы искусственно. Следователи считают, что Майер создавал видимость деятельности министерства под своим руководством. Из-за этого деньги, выделенные министерством финансов, были израсходованы нерационально. Ущерб от деятельности чиновника оценивается в сотни миллионов рублей.

Напомним, Майера задержали вчера прямо на выходе из СИЗО. У него истекал срок наказания. Ранее он был приговорен Кировским судом Ростова к трем годам и пяти месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области.

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