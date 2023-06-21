В пресс-службе судов региона рассказали, что в 2019 году Майер дал указание подчиненным составить заявки на получение от министерства финансов Ростовской области многомиллионных субсидий на благоустройство общественных территорий в нескольких районах. Среди них Егорлыкский, Аксайский, Мясниковский, Неклиновский, Целинский районы, а также Ростов-на-Дону, Новошахтинск и другие.