Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Напомним, в октябре 2021 года экс-глава Минцифры Ростовской области Герман Лопаткин выезжал с парковки на улице Малюгиной на своей иномарке и сбил 13-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в ОДКБ с переломом.
Согласно данным суда, дело поступило на рассмотрение в марте этого года. Лопаткина обвинили в нарушении ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью человека. Бывшему министру грозило до трех лет лишения свободы, однако благодаря примирению сторон уголовное дело прекратили 24 апреля 2023 года. Сейчас дело закрыто.
Ранее пенсионерку в Ростове сбил самокатчик, женщина оказалась в больнице с обеими сломанными руками.