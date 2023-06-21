Согласно данным суда, дело поступило на рассмотрение в марте этого года. Лопаткина обвинили в нарушении ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью человека. Бывшему министру грозило до трех лет лишения свободы, однако благодаря примирению сторон уголовное дело прекратили 24 апреля 2023 года. Сейчас дело закрыто.