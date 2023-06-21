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Суд прекратил уголовное дело против экс-министра связи Ростовской области Лопаткина

21 июня 2023, 09:33
Фото: rostovgazeta.ru
Суд прекратил уголовное дело против экс-министра связи Ростовской области Лопаткина
В Ростовской области прекратили уголовное дело в отношении экс-министра связи региона Германа Лопаткина, который сбил девочку-подростка на парковке, сведения об этом появились в картотеке дел Ленинского районного суда Ростова.

Напомним, в октябре 2021 года экс-глава Минцифры Ростовской области Герман Лопаткин выезжал с парковки на улице Малюгиной на своей иномарке и сбил 13-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в ОДКБ с переломом.

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Согласно данным суда, дело поступило на рассмотрение в марте этого года. Лопаткина обвинили в нарушении ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью человека. Бывшему министру грозило до трех лет лишения свободы, однако благодаря примирению сторон уголовное дело прекратили 24 апреля 2023 года. Сейчас дело закрыто.

Ранее пенсионерку в Ростове сбил самокатчик, женщина оказалась в больнице с обеими сломанными руками.

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