Из-за многочисленных обращений горожан власти города решили раньше намеченных сроков продлить маршрут троллейбуса №7 до Гребного канала в Ростове. Ранее по новому маршруту его должны были пустить 1 августа. Однако доехать на нем до Гребного канала ростовчане смогут уже с 22 июня.