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Троллейбус №7 будет ходить до Гребного канала в Ростове с 22 июня

21 июня 2023, 18:01
Фото: 1MI
Маршрут троллейбуса №7 продлили до Гребного канала в Ростове
Маршрут троллейбуса №7 продлили до Гребного канала в Ростове, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Из-за многочисленных обращений горожан власти города решили раньше намеченных сроков продлить маршрут троллейбуса №7 до Гребного канала в Ростове. Ранее по новому маршруту его должны были пустить 1 августа. Однако доехать на нем до Гребного канала ростовчане смогут уже с 22 июня.

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Маршрут троллейбуса №7 пройдет через Ворошиловский мост, стадион «Ростов-Арена», ТРК «МЕГАМАГ» и до парковки Гребного канала. На линию будут выходить пять троллейбусов.

Ранее сообщалось, что из-за дорожных работ изменятся маршруты общественного транспорта в Ростове.

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