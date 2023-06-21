Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Из-за многочисленных обращений горожан власти города решили раньше намеченных сроков продлить маршрут троллейбуса №7 до Гребного канала в Ростове. Ранее по новому маршруту его должны были пустить 1 августа. Однако доехать на нем до Гребного канала ростовчане смогут уже с 22 июня.
Маршрут троллейбуса №7 пройдет через Ворошиловский мост, стадион «Ростов-Арена», ТРК «МЕГАМАГ» и до парковки Гребного канала. На линию будут выходить пять троллейбусов.
Ранее сообщалось, что из-за дорожных работ изменятся маршруты общественного транспорта в Ростове.