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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Евросоюзе заявили об отсутствии оснований для конфискации российских активов

21 июня 2023, 10:38
Представители Евросоюза не планируют полностью конфисковывать замороженные активы России, так как отсутствуют юридические основания для таких действий. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ.

Активы России, заблокированные в европейских странах, составляют более 200 миллиардов евро или 219 миллиардов долларов. Поскольку Евросоюз не нашел законных оснований для конфискации этих средств, власти ЕС будут сосредоточены на временном использовании российских активов. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на RT.

Однако Евросоюз исследует два варианта возможного использования этих замороженных активов российского Центрального банка и перераспределения их на Украину. Представители Bloomberg отмечают, что разработка соответствующего плана будет отправлена на одобрение лидерам Евросоюза. Планируется завершить работу над этим вопросом к ближайшей деловой встрече ЕС в Брюсселе, которая запланирована на следующую неделю.

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