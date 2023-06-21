В Евросоюзе заявили об отсутствии оснований для конфискации российских активов

Однако Евросоюз исследует два варианта возможного использования этих замороженных активов российского Центрального банка и перераспределения их на Украину. Представители Bloomberg отмечают, что разработка соответствующего плана будет отправлена на одобрение лидерам Евросоюза. Планируется завершить работу над этим вопросом к ближайшей деловой встрече ЕС в Брюсселе, которая запланирована на следующую неделю.