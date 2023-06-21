В Евросоюзе заявили об отсутствии оснований для конфискации российских активов

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Активы России, заблокированные в европейских странах, составляют более 200 миллиардов евро или 219 миллиардов долларов. Поскольку Евросоюз не нашел законных оснований для конфискации этих средств, власти ЕС будут сосредоточены на временном использовании российских активов. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на RT.
Однако Евросоюз исследует два варианта возможного использования этих замороженных активов российского Центрального банка и перераспределения их на Украину. Представители Bloomberg отмечают, что разработка соответствующего плана будет отправлена на одобрение лидерам Евросоюза. Планируется завершить работу над этим вопросом к ближайшей деловой встрече ЕС в Брюсселе, которая запланирована на следующую неделю.