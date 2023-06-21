В ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий Дьяковский

Портал Dondау во вторник, 20 июня, объявил, что в Ростовской области простились с еще одним участником спецоперации. По их данным, погибшим в зоне СВО оказался 51-летний уроженец Белой Калитвы Валерий Дьяковский, который был смертельно ранен при выполнении одной из боевых задач.