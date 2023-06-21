В ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий Дьяковский

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Портал Dondау во вторник, 20 июня, объявил, что в Ростовской области простились с еще одним участником спецоперации. По их данным, погибшим в зоне СВО оказался 51-летний уроженец Белой Калитвы Валерий Дьяковский, который был смертельно ранен при выполнении одной из боевых задач.
В издании добавили, что время гибели и детали смерти и личной жизни военнослужащего не раскрывались, также неизвестно, представят ли дончанина к награде.
Обращаем внимание, что информации о гибели военного пока не получила никаких подтверждений со стороны МО РФ или других официальных источников, данные проверяются.
Ранее в Ростове объявили, что планируют оформлять могилы участников СВО в едином стиле.