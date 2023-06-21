В правительстве Ростовской области назвали выдумкой планы о строительстве небоскребов

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
По ее словам, губернатор таких пожеланий ни в публичных совещаниях, ни при обсуждении с экспертами ни разу не озвучивал. Она заявила, что на встрече с депутатом и директором строительной компании «Кристина» Владимиром Левченко, эта тема также не обсуждалась.
Четвертакова уточнила, что информация, которая прошла в СМИ, похожа на выдумки. «Слишком смелые допущения тех, кто совсем не в теме», — выразила мнение глава пресс-службы Голубева.
Ранее глава строительной фирмы Валерий Левченко сообщил, что в Ростове на территории старого аэропорта могут построить первые в городе небоскребы. Предприниматель считает, что раньше в Ростове их не строили, но не по причине того, что это запрещено, а потому что это слишком сложно, и никто не хотел этим заниматься. «Я думаю, что на территории старого аэропорта — а это 360 гектаров — наверное, это может появиться. В центре города — вряд ли», — заключил он.