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В правительстве Ростовской области назвали выдумкой планы о строительстве небоскребов

21 июня 2023, 20:22
Фото: 1MI
В правительстве Ростовской области назвали выдумкой планы о строительстве небоскребов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ничего не говорил о строительстве 100-этажных зданий на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на главу пресс-службы главы региона Ирину Четвертакову.

По ее словам, губернатор таких пожеланий ни в публичных совещаниях, ни при обсуждении с экспертами ни разу не озвучивал. Она заявила, что на встрече с депутатом и директором строительной компании «Кристина» Владимиром Левченко, эта тема также не обсуждалась.

Четвертакова уточнила, что информация, которая прошла в СМИ, похожа на выдумки. «Слишком смелые допущения тех, кто совсем не в теме», — выразила мнение глава пресс-службы Голубева.

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Ранее глава строительной фирмы Валерий Левченко сообщил, что в Ростове на территории старого аэропорта могут построить первые в городе небоскребы. Предприниматель считает, что раньше в Ростове их не строили, но не по причине того, что это запрещено, а потому что это слишком сложно, и никто не хотел этим заниматься. «Я думаю, что на территории старого аэропорта — а это 360 гектаров — наверное, это может появиться. В центре города — вряд ли», — заключил он.

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