В правительстве Ростовской области назвали выдумкой планы о строительстве небоскребов

Ранее глава строительной фирмы Валерий Левченко сообщил, что в Ростове на территории старого аэропорта могут построить первые в городе небоскребы. Предприниматель считает, что раньше в Ростове их не строили, но не по причине того, что это запрещено, а потому что это слишком сложно, и никто не хотел этим заниматься. «Я думаю, что на территории старого аэропорта — а это 360 гектаров — наверное, это может появиться. В центре города — вряд ли», — заключил он.