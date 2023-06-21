Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В министерстве ЖКХ Ростовской области рассказали, что в Шахтах коммунальщики достали из канализации огромного «дементора» из свалявшихся памперсов.
Фатберг — массу из отходов небиологического происхождения — нашли в люке на пересечении улиц Урицкого и Рылеева. Большая часть образования состояла из салфеток, памперсов и бытового мусора, слипшегося при помощи кулинарного жира в канализации.
Коммунальщики утверждают, что за долгие годы работы впервые столкнулись с фатбергом такого огромного размера.
В министерстве ЖКХ напомнили жителям Ростовской области, что канализация является сложной инженерной системой. Смывать в нее можно только отходы жизнедеятельности и туалетную бумагу. Другие массы, не подверженные разложению, скапливаются в коллекторе и забивают его.
Telegram-каналы сообщили, что в Ростове в реку Дон продолжают смывать красители. Изначально их цвет был ярко-красным. Сейчас же он сменился на ярко-зеленый.
Известно, что краситель является пищевым. Сливает его в Дон завод по производству пакетов «Дон-Пласт». Компанию хотят привлечь к административной ответственности, однако смывать красители в реку она пока не перестала.
Увидеть последствия загрязнения Дона красителями можно на улице Береговой. Сброс отходов производства в реку до сих пор не прекратился.
В региональном правительстве рассказали, что планируют приобрести еще 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установят в местах, где чаще всего фиксируются дорожные аварии.
Власти замечают, что в Ростовской области растет аварийность на дорогах. Причиной ситуации называют увеличение потока транзитного транспорта в ЛНР, ДНР и Крым. Грузовики не только усиливают нагрузку на дороги, но и создают больше опасностей для возникновения ДТП.
Новые камеры смогут фиксировать не менее трех видов нарушений ПДД, среди них, например, превышение скорости и неиспользование водителями ремней безопасности. Важным фактором, увеличивающим риск ДТП, в ГИБДД назвали отвлечение водителей от управления транспортом на телефон.