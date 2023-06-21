В министерстве ЖКХ напомнили жителям Ростовской области, что канализация является сложной инженерной системой. Смывать в нее можно только отходы жизнедеятельности и туалетную бумагу. Другие массы, не подверженные разложению, скапливаются в коллекторе и забивают его.