«Ее[прим. редакции — компании по аренде самокатов] представители сказали, что в то время и в том месте не было их самокатов. На видео с камеры трудно различить, как выглядел транспорт», — рассказала Лиана, добавив, что ждет справедливого наказания для равнодушного дончанина, который травмировал ее мать и сбежал.