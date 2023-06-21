Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Накануне, 20 июня, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на ростовчанку Лиану Птуха рассказал о том, что 15 июня на улице Каяни сбили пенсионерку.
Жертвой аварии оказалась 63-летняя мать Лианы — Арменуи Макарян, которая шла по тротуару из парка, когда ее сбил самокатчик. Момент удара записали камеры видеонаблюдения, они же запечатлели, как мужчина на высокой скорости уехал с места аварии, оставив женщину заботам окружающих.
Лиана Птуха сообщила, что ее матери вызвали врачей, саму пенсионерку позже госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами обеих кистей рук. Арменуи Макарян временно утратила способность заниматься даже обычными вещами — например, поднять стакан с водой.
Теперь дочь потерпевшей обеспокоена тем, что виновник госпитализации ее матери останется безнаказанным. По словам женщины, они обратились в компанию, предоставляющую аналогичные самокаты в аренду, но там от ДТП просто открестились.
«Ее[прим. редакции — компании по аренде самокатов] представители сказали, что в то время и в том месте не было их самокатов. На видео с камеры трудно различить, как выглядел транспорт», — рассказала Лиана, добавив, что ждет справедливого наказания для равнодушного дончанина, который травмировал ее мать и сбежал.
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