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В Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката

21 июня 2023, 09:05
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката
В Ростове водитель электросамоката травмировал пенсионерку и скрылся с места ДТП, теперь его ищет дочь пострадавшей, об этом рассказали донские СМИ.

Накануне, 20 июня, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на ростовчанку Лиану Птуха рассказал о том, что 15 июня на улице Каяни сбили пенсионерку.

Жертвой аварии оказалась 63-летняя мать Лианы — Арменуи Макарян, которая шла по тротуару из парка, когда ее сбил самокатчик. Момент удара записали камеры видеонаблюдения, они же запечатлели, как мужчина на высокой скорости уехал с места аварии, оставив женщину заботам окружающих.

Лиана Птуха сообщила, что ее матери вызвали врачей, саму пенсионерку позже госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами обеих кистей рук. Арменуи Макарян временно утратила способность заниматься даже обычными вещами — например, поднять стакан с водой.

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Теперь дочь потерпевшей обеспокоена тем, что виновник госпитализации ее матери останется безнаказанным. По словам женщины, они обратились в компанию, предоставляющую аналогичные самокаты в аренду, но там от ДТП просто открестились.

«Ее[прим. редакции — компании по аренде самокатов] представители сказали, что в то время и в том месте не было их самокатов. На видео с камеры трудно различить, как выглядел транспорт», — рассказала Лиана, добавив, что ждет справедливого наказания для равнодушного дончанина, который травмировал ее мать и сбежал.

Ранее в Ростове летом заметили Деда Мороза на самокате.

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