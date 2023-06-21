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В Ростове построят зерновой терминал в промзоне Заречной и системы управления судов

21 июня 2023, 07:58
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове построят зерновой терминал в промзоне Заречной и системы управления судов
В Ростове получили заключения экспертизы на строительство зернового терминала в Заречной промзоне и систем управления движением судов на подходах к морским портам, информация об этом появилась в системе ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 20 июня, негосударственная экспертная организация ООО «Сертпромтест» опубликовала положительное заключение на проект зернового терминала, который появится в границах земельных участков «Ростовского морского мультимодального порта» на улицу 1-Луговой в районе Заречной промзоны Ростова-на-Дону в Железнодорожном районе.

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Кроме того, 15 июня аналогичное положительное заключение на проект строительства систем управления движением судов на подходах к морским портам России выпустило ФАУ «Главное управление госэкспертизы». СУДС морского порта Ростов-на-Дону собираются разместить на Железнодорожном Нижнем проезде, 1-б, рядом с улицей Амбулаторной и причалом №6с. Застройщиком выступит «Росморпорт».

Сроки реализации проектов по строительству этих объектов транспортной инфраструктуры пока неизвестны.

Ранее «Росморпорт» закончил строительство плавучего причала в Таганроге.

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