В Ростове построят зерновой терминал в промзоне Заречной и системы управления судов

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Во вторник, 20 июня, негосударственная экспертная организация ООО «Сертпромтест» опубликовала положительное заключение на проект зернового терминала, который появится в границах земельных участков «Ростовского морского мультимодального порта» на улицу 1-Луговой в районе Заречной промзоны Ростова-на-Дону в Железнодорожном районе.
Кроме того, 15 июня аналогичное положительное заключение на проект строительства систем управления движением судов на подходах к морским портам России выпустило ФАУ «Главное управление госэкспертизы». СУДС морского порта Ростов-на-Дону собираются разместить на Железнодорожном Нижнем проезде, 1-б, рядом с улицей Амбулаторной и причалом №6с. Застройщиком выступит «Росморпорт».
Сроки реализации проектов по строительству этих объектов транспортной инфраструктуры пока неизвестны.
Ранее «Росморпорт» закончил строительство плавучего причала в Таганроге.