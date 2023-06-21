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В Ростовской области депутат предложила признать группу «Animal ДжаZ» иноагентами

21 июня 2023, 08:22
Фото: 1MI
В Ростовской области депутат предложила признать группу «Animal ДжаZ» иноагентами
В Ростовской области депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что компетентные органы должны дать правовую оценку действиям артистов, выступающих против СВО, но зарабатывающих в России, своей позицией депутат поделилась в личном Telegram-канале.

Во вторник, 20 мая, Екатерина Стенякина объявила, что недавно общественному движению «Зов народа» удалось добиться отмены концертов группы «Animal ДжаZ», открыто выступающей против проведения спецоперации и публично демонстрирующей свою проукраинскую позицию.

По мнению депутата, артисты, враждебно настроенные по отношению к собственной стране, не должны получать доход от выступлений в стране, действия которой они осуждают.

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Стенякина отметила, что общественники обратились по данному факту в Минкульт, Минюст РФ и Генпрокуратуру, которые, по ее мнению, должны дать оценку действиям артистов и признать их иноагентами.

Ранее в Ростове отменили концерт группы ANACONDAZ.

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