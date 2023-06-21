В Ростовской области депутат предложила признать группу «Animal ДжаZ» иноагентами

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Во вторник, 20 мая, Екатерина Стенякина объявила, что недавно общественному движению «Зов народа» удалось добиться отмены концертов группы «Animal ДжаZ», открыто выступающей против проведения спецоперации и публично демонстрирующей свою проукраинскую позицию.
По мнению депутата, артисты, враждебно настроенные по отношению к собственной стране, не должны получать доход от выступлений в стране, действия которой они осуждают.
Стенякина отметила, что общественники обратились по данному факту в Минкульт, Минюст РФ и Генпрокуратуру, которые, по ее мнению, должны дать оценку действиям артистов и признать их иноагентами.
Ранее в Ростове отменили концерт группы ANACONDAZ.