В Ростовской области из канализации извлекли «дементора» из свалявшихся памперсов

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Во вторник, 20 июня, в Шахтах на перекрестке улиц Урицкого и Рылеева аварийные бригады ГУП РО «УРСВ» вытащили из коллектора огромный фатберг — массу из отходов небиологического происхождения, выброшенных в канализацию. Специалисты сообщили, что фатберг практически целиком состоял из влажных салфеток, памперсов и бытового мусора, слипшегося при помощи кулинарного жира в канализации.
Старожилы водоканала утверждают, что впервые за прошедшие годы работы столкнулись с фатбергом столь аномальных размеров.
В министерстве напомнили жителям, что канализация является сложной инженерной системой, которая не подходит ни для чего иного, кроме спуска отходов жизнедеятельности и туалетной бумаги. В иных случаях массы, не подверженные биодеградации, скапливаются в коллекторе, забивают его и выводят канализацию из строя.
Жителей региона просят помнить о правилах эксплуатации канализации и не смывать в нее посторонние предметы.
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