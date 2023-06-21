В Ростовской области из канализации извлекли «дементора» из свалявшихся памперсов

В министерстве напомнили жителям, что канализация является сложной инженерной системой, которая не подходит ни для чего иного, кроме спуска отходов жизнедеятельности и туалетной бумаги. В иных случаях массы, не подверженные биодеградации, скапливаются в коллекторе, забивают его и выводят канализацию из строя.