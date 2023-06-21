В Ростовской области могут начать компенсировать аренду жилья дончанам до 35 лет

Согласно данным об инициативе, правительство планирует ввести субсидии на аренду жилья для граждан в возрасте до 35 лет: им будут компенсировать 50% платежей за аренду жилья при условии, что молодежь будет копить на первый взнос по ипотеке в новостройке. Программа разрабатывается совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью, а потому целевой аудиторией станут люди от 23 до 27 лет, которые уже выпустились из института, начали работать и готовятся к созданию семьи.