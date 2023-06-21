В Ростовской области могут начать компенсировать аренду жилья дончанам до 35 лет

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В среду, 21 июня, «Известия» со ссылкой на федеральный Минстрой объявили, что ведомство рассматривает возможность ввести новые субсидии, целевой аудиторией которых станут около 310 тысяч граждан.
Согласно данным об инициативе, правительство планирует ввести субсидии на аренду жилья для граждан в возрасте до 35 лет: им будут компенсировать 50% платежей за аренду жилья при условии, что молодежь будет копить на первый взнос по ипотеке в новостройке. Программа разрабатывается совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью, а потому целевой аудиторией станут люди от 23 до 27 лет, которые уже выпустились из института, начали работать и готовятся к созданию семьи.
По мнению представителей власти, программа станет актуальной для жителей удаленных регионов и поможет найти решение для проблемы дефицита молодых специалистов, а также простимулирует спрос на рынке строящегося жилья. Однако у нее есть и негативная сторона — существует высокая вероятность того, что это приведет к очередному скачку цен на жилье.
Специалисты отмечают, что с 1 июня текущего года минимальный первоначальный взнос по ипотеке составил уже 20% от стоимости жилья, с 1 января 2024 года он достигнет отметки в 30% от суммы, а потому субсидии станут особенно актуальны. По этой причине властям предлагают не ограничивать варианты аренды жилья участниками программы, оставив условием для участия обязательную регистрацию договоров найма с выплатой налогов.
Пока программа находится на этапе обсуждения, сроки ее реализации неизвестны.
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