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В Ростовской области назвали нарушения, из-за которых в ДТП погибают дети

21 июня 2023, 06:04
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области назвали нарушения, из-за которых в ДТП погибают дети/ Фото для иллюстрации

С начала года в ДТП в Ростовской области в ДТП пострадали 44 ребенка, семеро погибли

В Ростовской области за период с января по май 2023 года зарегистрировали 45 аварий, в которых пострадали или погибли дети, статистикой и причинами произошедшего поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

Представители ГИБДД рассказали, что за пять месяцев 2023 года в Ростовской области зарегистрировали 45 ДТП с пострадавшими несовершеннолетними пассажирами. За период с января по май в ДТП пострадали 44 ребенка, семь детей стали жертвами аварий. В ведомстве уточнили, что ровно 50% пострадавших несовершеннолетних ехали в транспортных средствах, водители которых нарушили ПДД и спровоцировали аварию.

Например, два ДТП произошли по вине несовершеннолетних водителей без прав. Большая часть из указанных ранее ДТП произошла из-за неправильного выбора скорости и нарушений очередности проезда.

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Кроме того, сообщается, что из семи погибших детей четверо умерли из-за несоблюдения правил перевозки: одного годовалого ребенка везли на руках, еще трое детей не были пристегнуты ремнями безопасности, либо были пристегнуты с использованием «треугольника». Причиной ДТП стали превышение скорости, несоблюдение дистанции, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, нарушение очередности проезда и нарушения при обгоне.

«Не пренебрегайте требованиями к перевозке детей, не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности. Последствия необдуманных поступков и неверных решений на дороге могут стать трагическими», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП, в котором пострадал подросток.

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