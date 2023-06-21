Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Представители ГИБДД рассказали, что за пять месяцев 2023 года в Ростовской области зарегистрировали 45 ДТП с пострадавшими несовершеннолетними пассажирами. За период с января по май в ДТП пострадали 44 ребенка, семь детей стали жертвами аварий. В ведомстве уточнили, что ровно 50% пострадавших несовершеннолетних ехали в транспортных средствах, водители которых нарушили ПДД и спровоцировали аварию.
Например, два ДТП произошли по вине несовершеннолетних водителей без прав. Большая часть из указанных ранее ДТП произошла из-за неправильного выбора скорости и нарушений очередности проезда.
Кроме того, сообщается, что из семи погибших детей четверо умерли из-за несоблюдения правил перевозки: одного годовалого ребенка везли на руках, еще трое детей не были пристегнуты ремнями безопасности, либо были пристегнуты с использованием «треугольника». Причиной ДТП стали превышение скорости, несоблюдение дистанции, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, нарушение очередности проезда и нарушения при обгоне.
«Не пренебрегайте требованиями к перевозке детей, не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности. Последствия необдуманных поступков и неверных решений на дороге могут стать трагическими», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП, в котором пострадал подросток.