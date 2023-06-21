Представители ГИБДД рассказали, что за пять месяцев 2023 года в Ростовской области зарегистрировали 45 ДТП с пострадавшими несовершеннолетними пассажирами. За период с января по май в ДТП пострадали 44 ребенка, семь детей стали жертвами аварий. В ведомстве уточнили, что ровно 50% пострадавших несовершеннолетних ехали в транспортных средствах, водители которых нарушили ПДД и спровоцировали аварию.