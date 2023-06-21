В Ростовской области увеличат число видеокамер на аварийных участках дорог

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Специалисты отмечают рост аварийности на дорогах Ростовской области, предварительной причиной которого называют увеличение потока транзитного транспорта в ЛДНР и Крым. Власти утверждают, что потоки грузовиков не только увеличили нагрузку на дороги, но и риски возникновения ДТП.
Для профилактики этого явления власти планируют закупить 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в Ростовской области прорабатывают вопрос о возможности их установки на аварийных участках дорог. При этом все они должны будут фиксировать не менее трех видов нарушения ПДД, способных привести к авариям, среди них нарушение скоростного режима, неиспользование водителями ремней безопасности, использование телефонов во время управления автомобилем. По словам руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Олега Богуна, именно отвлечение водителей от управления транспортом становится причиной значительного числа аварий.
Ранее в Ростове установили камеры видеонаблюдения на Ворошиловском и Западном мостах.