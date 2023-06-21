Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Южный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении девяти украинцев, состоявших в диверсионной штурмовой группе. Бойцов обвиняют в убийствах военных и мирных жителей в ДНР. Также подсудимым вменяют насильственный захват власти, обучение ради террористической деятельности и участие в вооружённом формировании.
Ранее участникам процесса изменили вменяемые статьи Уголовного кодекса ДНР на статьи УК РФ.
Также Южный окружной военный суд в Ростове рассмотрит уголовные дела в отношении 24 бойцов запрещенного батальона.
* — организация признана экстремистской и запрещена в России.