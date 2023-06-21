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В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *

21 июня 2023, 14:02
Фото: 1MI
В Ростове начался суд над участниками украинской диверсионной штурмовой группы "Медведи SS"
В Ростове начался суд над участниками украинской диверсионной штурмовой группы «Медведи SS»*, видео с заседания опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Южный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении девяти украинцев, состоявших в диверсионной штурмовой группе. Бойцов обвиняют в убийствах военных и мирных жителей в ДНР. Также подсудимым вменяют насильственный захват власти, обучение ради террористической деятельности и участие в вооружённом формировании.

В Ростове начался суд над участниками украинской организации "Медведи SS"
Видео: Telegram-канал Don Mash

Ранее участникам процесса изменили вменяемые статьи Уголовного кодекса ДНР на статьи УК РФ.

Также Южный окружной военный суд в Ростове рассмотрит уголовные дела в отношении 24 бойцов запрещенного батальона.

* — организация признана экстремистской и запрещена в России.

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