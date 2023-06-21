Южный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении девяти украинцев, состоявших в диверсионной штурмовой группе. Бойцов обвиняют в убийствах военных и мирных жителей в ДНР. Также подсудимым вменяют насильственный захват власти, обучение ради террористической деятельности и участие в вооружённом формировании.