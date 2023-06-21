Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Вечером 20 июня в парке Левобережном в Ростове почтили память местных жителей, чью жизнь унесла спецоперация. На струи фонтана спроецировали портреты погибших ростовских военнослужащих.
Память героев почтили десятки горожан, собравшихся в тот вечер в парке. Авторы акции призвали россиян не забывать о гибели сограждан на поле боя и с уважением относиться к памяти павших.
Сегодня стало известно, что в ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий Дьяковский.