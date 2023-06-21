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В струях фонтана на левом берегу показали портреты ростовчан, погибших в спецоперации

21 июня 2023, 11:27
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"
В Ростове на левом берегу на струи фонтана спроецировали портреты военных, чьи жизни оборвала спецоперация
В Ростове на левом берегу на струи фонтана спроецировали портреты военных, чьи жизни оборвала спецоперация, фото и видео с мероприятия делятся горожане в соцсетях.

Вечером 20 июня в парке Левобережном в Ростове почтили память местных жителей, чью жизнь унесла спецоперация. На струи фонтана спроецировали портреты погибших ростовских военнослужащих.

В Ростове на левом берегу на струи фонтана спроецировали портреты военных, чьи жизни оборвала спецоперация
Видео: Telegram-канал "Ростов Главный"
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Память героев почтили десятки горожан, собравшихся в тот вечер в парке. Авторы акции призвали россиян не забывать о гибели сограждан на поле боя и с уважением относиться к памяти павших.

Сегодня стало известно, что в ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий Дьяковский.

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