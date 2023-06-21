Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
На Пушкинской в Ростове возобновили работы по нанесению дорожной разметки. Делать это будут в ночные часы. Поэтому с 20.00 до 08.00 власти ввели там ограничение на парковку машин.
Запрет коснется участка от переулка Доломановского до проспекта Буденновского в обе стороны.
Власти предупреждают ростовчан, что в ночное время на этом участке будут работать эвакуаторы.
Запрет на ночную парковку на улице Пушкинской вводится уже в третий раз. Ранее ограничения также были обусловлены дорожными работами.