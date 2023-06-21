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В третий раз запрещают ночную парковку транспорта на Пушкинской в Ростове

21 июня 2023, 14:50
Фото: rostovgazeta.ru
Ночную парковку транспорта в очередной раз ограничили на Пушкинской улице в Ростове
Ночную парковку транспорта в очередной раз ограничили на Пушкинской улице в Ростове, сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

На Пушкинской в Ростове возобновили работы по нанесению дорожной разметки. Делать это будут в ночные часы. Поэтому с 20.00 до 08.00 власти ввели там ограничение на парковку машин.

Запрет коснется участка от переулка Доломановского до проспекта Буденновского в обе стороны.

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Власти предупреждают ростовчан, что в ночное время на этом участке будут работать эвакуаторы.

Запрет на ночную парковку на улице Пушкинской вводится уже в третий раз. Ранее ограничения также были обусловлены дорожными работами.

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