Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В ходе спецоперации погиб 26-летний лейтенант из Ростова-на-Дону Андрей Соболевский. Военнослужащий был вертолетчиком. Смертельное ранение он получил еще в мае, выполняя боевую задачу.
Donday пишет, что молодой человек только в 2022 году успел окончить Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков.
Дома Андрея Соболевского не дождались мама и невеста.
О смерти военнослужащего Минобороны сообщать не стало.
Сегодня также стало известно, что в ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий Дьяковский.