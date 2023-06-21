rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Вертолетчик Андрей Соболевский из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

21 июня 2023, 15:28
Фото: 1MI
26-летний лейтенант Андрей Соболевский из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
26-летний лейтенант Андрей Соболевский из Ростовской области погиб в ходе спецоперации, пишут СМИ.

В ходе спецоперации погиб 26-летний лейтенант из Ростова-на-Дону Андрей Соболевский. Военнослужащий был вертолетчиком. Смертельное ранение он получил еще в мае, выполняя боевую задачу.

В струях фонтана на левом берегу показали портреты ростовчан, погибших в спецоперации
Узнать подробнее

Donday пишет, что молодой человек только в 2022 году успел окончить Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков.

Дома Андрея Соболевского не дождались мама и невеста.

О смерти военнослужащего Минобороны сообщать не стало.

Сегодня также стало известно, что в ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий Дьяковский.

Читайте также:
В ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий ДьяковскийХоккеист Николай Черняга из Ростовской области погиб в зоне спецоперацииРаненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольнения
#Алина Заярная#Спецоперация#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове победили памперсного «дементора» и покрасили Дон в зеленый цвет
Сегодня, 14:37
Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать
Сегодня, 14:22
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
Сегодня, 14:13
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
Сегодня, 11:52
В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *
Сегодня, 14:02
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:50