Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В комитете охраны объектов культурного наследия Ростовской области подтвердили включение Доходного дома Чернова в Ростове в перечень ОКН регионального значения. Старинное здание находится на проспекте Буденновском, 17.
Уникальный объект от сноса и реконструкции смогли защитить ростовские общественники. Они доказали историческую и культурную ценность здания благодаря чему Доходный дом внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Ростовской области.
«Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен», — заключили власти.
Сами же активисты не спешат радоваться включению здания в перечень ОКН. Они переживают, что собственник здания найдет «экспертов», которые оспорят ценность старинного дома, чтобы его снести.