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Власти подтвердили включение Доходного дома Чернова в Ростове в список ОКН региона

21 июня 2023, 12:32
Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области
Доходный дом Чернова в Ростове
Доходный дом Чернова на Буденновском, 17 в Ростове внесли в перечень объектов культурного наследия, рассказали в комитете по охране ОКН региона.

В комитете охраны объектов культурного наследия Ростовской области подтвердили включение Доходного дома Чернова в Ростове в перечень ОКН регионального значения. Старинное здание находится на проспекте Буденновском, 17.

Уникальный объект от сноса и реконструкции смогли защитить ростовские общественники. Они доказали историческую и культурную ценность здания благодаря чему Доходный дом внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Ростовской области.

Доходному дому Чернова в Ростове присвоили статус ОКН и спасли от сноса
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«Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен», — заключили власти.

Сами же активисты не спешат радоваться включению здания в перечень ОКН. Они переживают, что собственник здания найдет «экспертов», которые оспорят ценность старинного дома, чтобы его снести.

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