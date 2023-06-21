Речь идет об осужденных гражданах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Если такие лица будут мобилизованы или заключат контракт с Минобороны, их освободят от уголовного преследования. Однако для этого им военнослужащему придется получить государственную награду или увольнение по отдельным основаниям.