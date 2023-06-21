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Военнослужащих в Ростовской области частично освободили от уголовной ответственности

21 июня 2023, 14:04
Фото: 1MI
Ростовских мобилизованных и контрактников частично освободили от уголовной ответственности
Мобилизованных и контрактников в Ростовской области частично освободят от уголовной ответственности, сообщили в Госдуме.
Сюжет
Армия РФ

Мобилизованных и контрактников, участвовавших в СВО, частично освободят от уголовной ответственности. Соответствующий закон сегодня приняли в Госдуме.

Речь идет об осужденных гражданах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Если такие лица будут мобилизованы или заключат контракт с Минобороны, их освободят от уголовного преследования. Однако для этого им военнослужащему придется получить государственную награду или увольнение по отдельным основаниям.

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На погашение судимости смогут рассчитывать и уже успевшие отбыть уголовное наказание, и освобожденные по УДО.

Контролировать таких военнослужащих будет руководство войсковых частей, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мигрантам в Ростовской области начнут давать гражданство за службу во время СВО.

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