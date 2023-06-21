Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Мобилизованных и контрактников, участвовавших в СВО, частично освободят от уголовной ответственности. Соответствующий закон сегодня приняли в Госдуме.
Речь идет об осужденных гражданах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Если такие лица будут мобилизованы или заключат контракт с Минобороны, их освободят от уголовного преследования. Однако для этого им военнослужащему придется получить государственную награду или увольнение по отдельным основаниям.
На погашение судимости смогут рассчитывать и уже успевшие отбыть уголовное наказание, и освобожденные по УДО.
Контролировать таких военнослужащих будет руководство войсковых частей, уточняет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мигрантам в Ростовской области начнут давать гражданство за службу во время СВО.