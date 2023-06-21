Инцидент произошел возле трассы М-4 «Дон» в Азовском районе 20 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в ходе оперативных мероприятий, который пытался скрыться. Во время задержания 24-летний парень напал на одного из сотрудников и ударил его ножом.