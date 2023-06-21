Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Инцидент произошел возле трассы М-4 «Дон» в Азовском районе 20 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в ходе оперативных мероприятий, который пытался скрыться. Во время задержания 24-летний парень напал на одного из сотрудников и ударил его ножом.
Раненого полицейского доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь. Следствие возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли значимые для следствия доказательства. Также назначены необходимые экспертизы.
Подозреваемого допросили, сейчас решается вопрос о принятии меры пресечения в отношении него.