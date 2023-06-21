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Задержанный тяжело ранил полицейского на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

21 июня 2023, 19:57
Фото: 1MI
Задержанный тяжело ранил полицейского на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области 24-летний молодой человек при задержании ударил ножом полицейского, сообщили в региональном СКР.

Инцидент произошел возле трассы М-4 «Дон» в Азовском районе 20 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в ходе оперативных мероприятий, который пытался скрыться. Во время задержания 24-летний парень напал на одного из сотрудников и ударил его ножом.

Раненого полицейского доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь. Следствие возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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Криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли значимые для следствия доказательства. Также назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемого допросили, сейчас решается вопрос о принятии меры пресечения в отношении него.

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#Елена Янкевич#Нападение на полицейских в Ростовской области#Происшествие#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Азовский район
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