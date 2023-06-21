Напомним, в начале апреля стало известно, что замглавы администрации Каменска-Шахтинского Сергей Сухарев в течение семи лет получал пособия по инвалидности, которой у него не было, благодаря поддельной справке. Это позволило ему присвоить более 800 тысяч рублей. Чиновника обвинили в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии.