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Замглаве администрации Каменска-Шахтинского заменили срок за мошенничество условным

21 июня 2023, 07:18
Фото: 1MI
Замглаве администрации Каменска-Шахтинского заменили срок за мошенничество условным
Ростовский областной суд заменил приговор замглаве администрации Каменска-Шахтинского Сергея Сухарева на условный срок после мошенничества с выплатами, данные об этом появились в картотеке суда.

Напомним, в начале апреля стало известно, что замглавы администрации Каменска-Шахтинского Сергей Сухарев в течение семи лет получал пособия по инвалидности, которой у него не было, благодаря поддельной справке. Это позволило ему присвоить более 800 тысяч рублей. Чиновника обвинили в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии.

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Однако спустя два месяца чиновник смог добиться смягчения приговора, поскольку выплатил в отделению ФСС РФ 767,5 тысячи рублей и управлению соцзащиты Каменска-Шахтинского еще 55,9 тысячи рублей. Кроме того, у Сухарева обнаружили смягчающие обстоятельства, которые указывать в определении суда не стали.

После этого дело решили прекратить, а приговор изменить на два года условно с двухлетним испытательным сроком. Сухареву также запрещено менять место проживания без уведомления.

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