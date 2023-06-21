Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Напомним, в начале апреля стало известно, что замглавы администрации Каменска-Шахтинского Сергей Сухарев в течение семи лет получал пособия по инвалидности, которой у него не было, благодаря поддельной справке. Это позволило ему присвоить более 800 тысяч рублей. Чиновника обвинили в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии.
Однако спустя два месяца чиновник смог добиться смягчения приговора, поскольку выплатил в отделению ФСС РФ 767,5 тысячи рублей и управлению соцзащиты Каменска-Шахтинского еще 55,9 тысячи рублей. Кроме того, у Сухарева обнаружили смягчающие обстоятельства, которые указывать в определении суда не стали.
После этого дело решили прекратить, а приговор изменить на два года условно с двухлетним испытательным сроком. Сухареву также запрещено менять место проживания без уведомления.