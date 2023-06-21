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Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки

21 июня 2023, 14:13
Фото: 1MI
В Ростовской области замначальника районного МВД за взятку содействовал в прекращении уголовного преследования нескольких лиц
В Ростовской области замначальника районного МВД за взятку содействовал в прекращении уголовного преследования нескольких лиц, сообщили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ в Ростовской области пресекли деятельность заместителя начальника Межмуниципального отдела МВД «Матвеево-Курганский». Его считают причастным в посредничестве в передаче взятки в размере одного миллиона рублей. Сумма полагалась за непривлечение к уголовной ответственности лиц в рамках расследуемого уголовного дела.

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Сейчас в отношении сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

Ранее в Ростовской области осужденная на девять лет за взятки экс-глава района попыталась обжаловать приговор.

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