Сотрудники ФСБ в Ростовской области пресекли деятельность заместителя начальника Межмуниципального отдела МВД «Матвеево-Курганский». Его считают причастным в посредничестве в передаче взятки в размере одного миллиона рублей. Сумма полагалась за непривлечение к уголовной ответственности лиц в рамках расследуемого уголовного дела.