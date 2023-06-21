Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Сотрудники ФСБ в Ростовской области пресекли деятельность заместителя начальника Межмуниципального отдела МВД «Матвеево-Курганский». Его считают причастным в посредничестве в передаче взятки в размере одного миллиона рублей. Сумма полагалась за непривлечение к уголовной ответственности лиц в рамках расследуемого уголовного дела.
Сейчас в отношении сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».
Ранее в Ростовской области осужденная на девять лет за взятки экс-глава района попыталась обжаловать приговор.