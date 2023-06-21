Жадный курьер из Ростова украл у аферистов кружку и 280 тысяч рублей

В среду, 21 июня, стало известно, что в Липецкой области задержали 22-летнего жителя Ростова-на-Дону, который устроился курьером к аферистам. Мужчина наткнулся на вакансию в Интернете и вскоре получил свой первый заказ от «работодателей», которые отправили его в Елец для того, чтобы забрать «добычу» у 88-летней пенсионерки. Мошенники убедили старушку, что ее внучка стала виновницей ДТП, а потому женщине нужно было отдать наличные для того, чтобы «уладить вопросы».