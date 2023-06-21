Жадный курьер из Ростова украл у аферистов кружку и 280 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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В среду, 21 июня, стало известно, что в Липецкой области задержали 22-летнего жителя Ростова-на-Дону, который устроился курьером к аферистам. Мужчина наткнулся на вакансию в Интернете и вскоре получил свой первый заказ от «работодателей», которые отправили его в Елец для того, чтобы забрать «добычу» у 88-летней пенсионерки. Мошенники убедили старушку, что ее внучка стала виновницей ДТП, а потому женщине нужно было отдать наличные для того, чтобы «уладить вопросы».
Молодой человек сообщил старушке кодовое слово, после чего, по данным портала «Новости Липецка», получил из ее рук пакет с деньгами, кружкой и средствами личной гигиены. После этого мужчина понял, что помогает аферистам, и скрылся с деньгами в Ростове, где и был задержан.
Теперь курьер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, если его вина будет доказана — ему грозит до пяти лет колонии.
Ранее задержали другого помощника аферистов, которые обманули пожилую женщину на два миллиона рублей.