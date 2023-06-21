rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Изображение материала

Жадный курьер из Ростова украл у аферистов кружку и 280 тысяч рублей

21 июня 2023, 07:30
Фото: УМВД РФ по Липецкой области
Жадный курьер из Ростова украл у аферистов кружку и 280 тысяч рублей
В Липецкой области 22-летний ростовчанин устроился курьером к мошенникам и украл у них 280 тысяч рублей, кружку и средства личной гигиены, полученные от пенсионерки в Ельце, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Липецкой области.

В среду, 21 июня, стало известно, что в Липецкой области задержали 22-летнего жителя Ростова-на-Дону, который устроился курьером к аферистам. Мужчина наткнулся на вакансию в Интернете и вскоре получил свой первый заказ от «работодателей», которые отправили его в Елец для того, чтобы забрать «добычу» у 88-летней пенсионерки. Мошенники убедили старушку, что ее внучка стала виновницей ДТП, а потому женщине нужно было отдать наличные для того, чтобы «уладить вопросы».

Мошенники похитили почти 3 млн рублей, выдавая себя за работодателей
Узнать подробнее

Молодой человек сообщил старушке кодовое слово, после чего, по данным портала «Новости Липецка», получил из ее рук пакет с деньгами, кружкой и средствами личной гигиены. После этого мужчина понял, что помогает аферистам, и скрылся с деньгами в Ростове, где и был задержан.

Теперь курьер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, если его вина будет доказана — ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее задержали другого помощника аферистов, которые обманули пожилую женщину на два миллиона рублей.

Читайте также:
Мошенники похитили почти 3 млн рублей, выдавая себя за работодателейОператора связи серьезно наказали в Ростове из-за звонка мошенникаМошенники в России начали обманывать клиентов банков по видеосвязи
#Надежда Пустяк#Кража#Происшествие#18+#Мошенничество#Полиция#Преступление#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Замглаве администрации Каменска-Шахтинского заменили срок за мошенничество условным
Сегодня, 07:18
«Гениальный пройдоха»: как ростовчане отдавали деньги Мавроди и его пирамиде МММ
Сегодня, 07:56
Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 28 июня
Сегодня, 06:45
«Как в 90-е»: возле больницы в Ростове с пациентов вымогают деньги за парковку
Сегодня, 07:44
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:50