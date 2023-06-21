Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Стало известно, что в Ростовской области в числе болезней рыб, широко распространены трематоды и нематоды [черви-паразиты — прим. редакции]. По мнению специалиста ЮНЦ РАН, их распространение, в том числе, связано с изменением состава воды в Азовском море, Таганрогском заливе и дельте Дона.
Зоолог подчеркивает, что в донском крае всегда существовал высокий уровень паразитарных инфекций у рыб. Не случайно, в давние времена у казаков существовала известная мудрость, что рыбу лучше пережарить, чем недожарить.
«Это вполне нормальная ситуация. Я улыбаюсь, когда читаю в соцсетях возмущения ростовчан, которые купили в магазине рыбку и обнаружили в ней червячка. На самом деле, если внимательно присмотреться, во многих донских рыбах присутствуют эти самые круглые „червячки“ — нематоды», — отмечает Алексей Тихонов.
Спикер уверен, что изменение солености воды в Азовском море повлияет на состав паразитарных инфекций. Но это, по его словам, вполне логичное явление.
Для того, чтобы защититься от заражения при употреблении донской рыбы, зоолог рекомендует следовать простым правилам гигиены и продовольственной безопасности.
А именно, сырую рыбу в магазине не класть в один пакет с хлебом иди другими продуктами. Готовить рыбу надо по инструкции, обязательно подвергая достаточной тепловой обработке. И, конечно же, не использовать различные экзотические рецепты блюд, при которых рыба замораживается в морозилке.
«Ведь при таком способе приготовления, можно однозначно говорить о заражении, например, кошачьей двуусткой (это паразитарный червь, вызывающий заболевание описторхоз)», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчане сто лет назад ловили рыбу в реке Дон.