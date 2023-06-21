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Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать

21 июня 2023, 14:22
Фото: 1MI
Почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что с этим делать
Теплая вода в водоемах Ростовской области и большое количество органики являются хорошей средой для развития, как паразитов, так и их промежуточных хозяев — рыб, рачков, моллюсков, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Стало известно, что в Ростовской области в числе болезней рыб, широко распространены трематоды и нематоды [черви-паразиты — прим. редакции]. По мнению специалиста ЮНЦ РАН, их распространение, в том числе, связано с изменением состава воды в Азовском море, Таганрогском заливе и дельте Дона.

Зоолог подчеркивает, что в донском крае всегда существовал высокий уровень паразитарных инфекций у рыб. Не случайно, в давние времена у казаков существовала известная мудрость, что рыбу лучше пережарить, чем недожарить.

«Это вполне нормальная ситуация. Я улыбаюсь, когда читаю в соцсетях возмущения ростовчан, которые купили в магазине рыбку и обнаружили в ней червячка. На самом деле, если внимательно присмотреться, во многих донских рыбах присутствуют эти самые круглые „червячки“ — нематоды», — отмечает Алексей Тихонов.

Спикер уверен, что изменение солености воды в Азовском море повлияет на состав паразитарных инфекций. Но это, по его словам, вполне логичное явление.

Опасные паразиты грозят дончанам из-за повышения солености Азовского моря
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Для того, чтобы защититься от заражения при употреблении донской рыбы, зоолог рекомендует следовать простым правилам гигиены и продовольственной безопасности.

А именно, сырую рыбу в магазине не класть в один пакет с хлебом иди другими продуктами. Готовить рыбу надо по инструкции, обязательно подвергая достаточной тепловой обработке. И, конечно же, не использовать различные экзотические рецепты блюд, при которых рыба замораживается в морозилке.

«Ведь при таком способе приготовления, можно однозначно говорить о заражении, например, кошачьей двуусткой (это паразитарный червь, вызывающий заболевание описторхоз)», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчане сто лет назад ловили рыбу в реке Дон.

«Выживали благодаря реке»: как ростовчане ловили рыбу в Дону сто лет назад
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