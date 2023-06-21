А именно, сырую рыбу в магазине не класть в один пакет с хлебом иди другими продуктами. Готовить рыбу надо по инструкции, обязательно подвергая достаточной тепловой обработке. И, конечно же, не использовать различные экзотические рецепты блюд, при которых рыба замораживается в морозилке.