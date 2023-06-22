33,5 тысячи слушателей со всей России учатся в РАНХиГС

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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В 2023 году желающие обучаться в РАНХиГС направили около 90 тысяч заявок, при этом 33,5 тысячи человек уже получают профессию в стенах вуза, пишет nashgorod.ru.
Учебное заведение предлагает жителям регионов повысить квалификацию или получить новую специальность. Для абитуриентов предназначена 1000 бесплатных образовательных программ на выбор, самыми популярными из которых стали — «Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет и анализ», «Юриспруденция», «Дизайн», «Маркетинг». Для каждого субъекта РФ, в том числе и для Ростовской области, сформирован уникальный комплекс программ, по которым для локального рынка труда будут готовить специалистов. Слушатели программ могут проходить обучение как очно, так и дистанционно, поэтому получение новой специальности или повышение квалификации доступно для населения всех российских регионов.
Эксперты РАНХиГС перечислили направления, которые пользуются наибольшим спросом у трудоспособного населения регионов.
Так, в Нижегородской области рекордное число заявок направлено на переобучение по программам: «Специалист по противопожарной профилактике», «Специалист по работе в 1С» и «Специалист по логистике и снабжению». А в Подмосковье, Ульяновской, Новосибирской областях, Алтайском, Пермском краях, Чувашии население предпочитает обучаться на специалиста по продвижению товаров на маркетплейсах.
Получить профессию в области государственного и муниципального управления и кадрового менеджмента и делопроизводства планируют все больше жителей Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии. В Орловской области чаще всего поступают учиться на курс «Мастер моделирования бровей и ресниц», а в Новосибирске высокий спрос на обучение и трудоустройство специалистов SEO и SMM.
Директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты России Азамат Тлисов заявил, что участникам современного рынка труда необходимо постоянно актуализировать свои профильные знания. Работодатели высоко оценивают таких стремящихся к развитию сотрудников, материально поощряя их и предлагая им различные меры поддержки. В ходе реализации инициативы «Содействие занятости» в Президентской академии учащиеся могут освоить необходимые для совершенствования профессиональных навыков компетенции, чтобы подняться по карьерной лестнице или найти новую, более оплачиваемую работу.