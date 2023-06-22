rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Изображение материала

33,5 тысячи слушателей со всей России учатся в РАНХиГС

22 июня 2023, 07:47
Фото: 1MI
Представители РАНХиГС ответили на вопрос, как сейчас обстоят дела на рынке труда в России, а также рассказали о программах переподготовки, реализующихся в университете. В 2022 году академия выпустила 66 тысяч человек, из которых свыше 50 тысяч уже смогли найти работу.

В 2023 году желающие обучаться в РАНХиГС направили около 90 тысяч заявок, при этом 33,5 тысячи человек уже получают профессию в стенах вуза, пишет nashgorod.ru.

Учебное заведение предлагает жителям регионов повысить квалификацию или получить новую специальность. Для абитуриентов предназначена 1000 бесплатных образовательных программ на выбор, самыми популярными из которых стали — «Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет и анализ», «Юриспруденция», «Дизайн», «Маркетинг». Для каждого субъекта РФ, в том числе и для Ростовской области, сформирован уникальный комплекс программ, по которым для локального рынка труда будут готовить специалистов. Слушатели программ могут проходить обучение как очно, так и дистанционно, поэтому получение новой специальности или повышение квалификации доступно для населения всех российских регионов.

Эксперты РАНХиГС перечислили направления, которые пользуются наибольшим спросом у трудоспособного населения регионов.

Так, в Нижегородской области рекордное число заявок направлено на переобучение по программам: «Специалист по противопожарной профилактике», «Специалист по работе в 1С» и «Специалист по логистике и снабжению». А в Подмосковье, Ульяновской, Новосибирской областях, Алтайском, Пермском краях, Чувашии население предпочитает обучаться на специалиста по продвижению товаров на маркетплейсах.

Получить профессию в области государственного и муниципального управления и кадрового менеджмента и делопроизводства планируют все больше жителей Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии. В Орловской области чаще всего поступают учиться на курс «Мастер моделирования бровей и ресниц», а в Новосибирске высокий спрос на обучение и трудоустройство специалистов SEO и SMM.

Директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты России Азамат Тлисов заявил, что участникам современного рынка труда необходимо постоянно актуализировать свои профильные знания. Работодатели высоко оценивают таких стремящихся к развитию сотрудников, материально поощряя их и предлагая им различные меры поддержки. В ходе реализации инициативы «Содействие занятости» в Президентской академии учащиеся могут освоить необходимые для совершенствования профессиональных навыков компетенции, чтобы подняться по карьерной лестнице или найти новую, более оплачиваемую работу.

Подпишитесь
Как адский пожар уничтожил крупный рынок по Ростовом и что там происходит сейчас
Сегодня, 08:32
Водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня
Сегодня, 08:27
Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня
Сегодня, 08:49
«Частенько там выгорает»: ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе
Сегодня, 08:24
Адвокат Беркович сообщил подробности обыска у ростовской активистки Спорышевой
Сегодня, 08:26
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50