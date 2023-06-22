33,5 тысячи слушателей со всей России учатся в РАНХиГС

Учебное заведение предлагает жителям регионов повысить квалификацию или получить новую специальность. Для абитуриентов предназначена 1000 бесплатных образовательных программ на выбор, самыми популярными из которых стали — «Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет и анализ», «Юриспруденция», «Дизайн», «Маркетинг». Для каждого субъекта РФ, в том числе и для Ростовской области, сформирован уникальный комплекс программ, по которым для локального рынка труда будут готовить специалистов. Слушатели программ могут проходить обучение как очно, так и дистанционно, поэтому получение новой специальности или повышение квалификации доступно для населения всех российских регионов.